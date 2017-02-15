Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta yapılacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
28 Şubat Salı:
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
1 Mart Çarşamba:
18.00 Sivasspor-Atiker Konyaspor (Yeni 4 Eylül Stadı)
20.00 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
2 Mart Perşembe:
20.30 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Bu karşılaşmaların rövanşları 4, 5 ve 6 Nisan'da oynanacak.