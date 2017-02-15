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15 Şubat 2017 21:03 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2017 21:06

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta yapılacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

28 Şubat Salı:

20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

1 Mart Çarşamba:

18.00 Sivasspor-Atiker Konyaspor (Yeni 4 Eylül Stadı)

20.00 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

2 Mart Perşembe:

20.30 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Bu karşılaşmaların rövanşları 4, 5 ve 6 Nisan'da oynanacak.

Etiketler: Türkiye Kupası çeyrek final maçlarıkupa maçı


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