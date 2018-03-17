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17 Mart 2018 17:21 | Son Güncelleme: 17 Mart 2018 17:43

Türkiye Kupası Finali Diyarbakır'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Kupası final karşılaşmasının 9 Mayıs 2018 tarihinde Diyarbakır'da oynanacağını bildirdi.

Türkiye Kupası Finali Diyarbakır'da...

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Etiketler: TürkiyeKupası


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