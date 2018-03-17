Türkiye Kupası Finali Diyarbakır'da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Kupası final karşılaşmasının 9 Mayıs 2018 tarihinde Diyarbakır'da oynanacağını bildirdi.
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Galatasaray taraftarı hastaneye kaldırıldı Sarı-kırmızılı taraftarlar, Ülker Stadı'na giriş yaptı. Otobüsten düşerek başından yaralanan... Spor
İşte Ünlülerin Derbi Tahminleri Büyük derbiye saatler kala ünlü isimler derbi tahminlerini dile getirdi Spor
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