Türkiye kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği bir ülke değil

Başbakan Yıldırım, "Türkiye kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği bir ülke değildir. Türkiye karşıtlığı üzerinden, düşmanlığı üzerinden prim yapmak isteyenlere da müsamaha gösteremeyiz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kahramankazan'da düzenlenen "Ankara-Kahramankazan yolu temel atma töreni"nde yaptığı konuşmada, Ankara'nın her zaman hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, "15 Temmuz'un kahramanı Kahramankazanlılara ne hizmet yaparsak azdır." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Kahramankazan'a da yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirten Yıldırım, temeli atılacak yolun ilçeye kazandırılan eserlerden sadece biri olduğunu söyledi.



TÜRKİYE KİMSENİN PARMAK SALLAYARAK HİZAYA GETİRECEĞİ BİR ÜLKE DEĞİL (VİDEO GALERİ)



Marmara ve Van depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, iki gün önce Gölcük'te kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak toplu konutların temelini attıklarını anımsattı. Yarın da Konya'da olacağını açıklayan Yıldırım, Yüksek Hızlı Tren Garı ve Kayacık Lojistik Merkezinin temelini atacaklarını dile getirdi. Yıldırım, "Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyacağız." sözü ve kararlığıyla yola çıktıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ülkeye, millete hizmet etmeye devam edeceklerini aktardı.



"2017 büyümenin, kalkınmanın hız kesmeden devam edeceği bir yıl olacak." sözünü anımsatan Yıldırım, Türkiye'nin şu an dünyanın 17'nci Avrupa'nın 6'ncı ekonomisi olduğunu kaydetti.



"YOLLARDA BÖLÜCÜLERLE, FETÖCÜLERLE KOL KOLA YÜRÜMEK SANA YAKIŞMAZ"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye güvenli değil, Türkiye'de mal, can güvenliği yok. Türkiye'ye gitmeyin." şeklinde açıklamasının bulunduğunu ifade eden Yıldırım, Türkiye'nin dostu olmayanların da aynı şeyi tekrarladığına dikkati çekerek, "Kılıçdaroğlu'nun onlardan farkı ne?" diye sordu.



Kılıçdaroğlu'na seslenen Yıldırım, "Sen bu ülkenin anamuhalefet partisinin başkanısın, sana yakışan ülkeni yabancılara kötülemek değil, ülkenle bayrağınla gurur duymak. Yollarda bölücülerle FETÖ'cülerle kol kola yürümek sana yakışmaz." dedi.



Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin ciddiye alınmadığını ifade eden Yıldırım, turizmin ve Türkiye'ye gelenlerin sayısının arttığını belirtti.



Türkiye'nin Kılıçdaroğlu'na, anamuhalefet partisine rağmen büyüdüğünü ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Daha dün Yenikapı'daydık. Birlik mesajı verdik, bir de baktık ki FETÖ'cülerle, bölücülerle kol kola girmiş, yürüyüşe geçmiş. Arkasında milletin olmadığı yürüyüşten hayır gelmez. Eğer yürüyeceksen milletle yürüyeceksin, millet arkandan gelecek. Onun için bu işleri bırak, bu yol yanlış bir yoldur. Bak FETÖ'cülerle yürüdün, PKK'ya sırtını verenlerle yürüdün ama yaptığın yürüyüş de unutuldu, söylediğin laflar da unutuldu. Milletimiz adalete de kalkınmaya da hak ve özgürlüklere de kendi elleriyle kurduğu AK Parti ile kavuştu."



Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Türkiye kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği bir ülke değildir. Türkiye, eşit şartlarda, uluslararası platformda her ülkeyle konuşur, görüşür, konularını müzakere eder ama Türkiye karşıtlığı üzerinden, düşmanlığı üzerinden prim yapmak isteyenlere da müsamaha gösteremeyiz."