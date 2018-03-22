Türkiye Kabil'deki Terör Saldırısını Kınadı

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki nevruz kutlamaları sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kabil'de bugün Nevruz Bayramı kutlandığı sırada meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda Afgan kardeşimizin bulunduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Söz konusu hain terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Dünya 21 Mart 2018 16:40 Esed, Okul Çıkışına Savaş Uçaklarıyla SaldırdıSuriye'deki İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Serakib ilçesinin Kefer Battih köyünde savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 20 sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA