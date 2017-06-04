Türkiye, Kabil'deki saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de cenaze törenini hedef alan terör saldırısını lanetledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil’de bir cenaze töreni sırasında düzenlenen bombalı terör saldırıları sonucunda çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.



Açıklamada, "Bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü ifadelerle lanetliyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz. Ülkede barış, huzur ve kamu düzenini bozmayı hedefleyen bu saldırılar karşısında dost ve kardeş Afgan halkı ve hükümeti ile dayanışmamızın süreceğini yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de cenaze törenini hedef alan saldırıda 18 kişini hayatını yitirmiş, 87 kişi yaralanmıştı.