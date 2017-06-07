Dışişleri Bakanlığı İran'daki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İran Meclisinde ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesi önünde yaşanan terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Tahran’daki İran İslami Danışma Meclisi ile İmam Humeyni Türbesi’ne yönelik terör saldırıları düzenlendiğinin ve saldırılarda hayatını kaybedenler ile yaralılar olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Açıklamada, "Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere İran halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



İran Meclisini hedef alan silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesi önünde düzenlenen saldırıda da en az 2 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.