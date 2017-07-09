Türkiye-İran ticaretinde hedef 50 milyar dolar

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Ana fikir, Türkiye ile İran arasında hiçbir engelin olmaması. Tamamen serbest bir ticaretin olması. 30 milyar dolarlık hedefe ulaşacağız. Hedefimiz 50 milyar dolardır." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İran İletişim ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Mahmud Vaizi ile bir araya geldi.



Başkent Tahran'da, heyetler arası yapılan görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Zeybekçi, "Ana fikir, Türkiye ve İran arasında hiçbir engelin olmaması. Tamamen serbest bir ticaretin olması." dedi.



Hedeflerinin, iki ülke arasında serbest ticaretin önündeki engellerin kaldırılması olduğunu belirten Zeybekçi, "30 milyar dolarlık hedefe ulaşacağız ve bunu ilk kademe olarak görüyoruz. Hedefimiz 50 milyar dolardır." ifadelerini kullandı.



Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'da bulunan Zeybekçi, ödemelerin milli paralarla yapılmasını çok önemsediklerini kaydederek, "Bugün burada çok büyük bir heyetle birlikte bulunuyoruz. Bunun sebebi, Tahran'da açacağımız Türk Ticaret Merkezi'dir. Burası sadece ürünlerin satıldığı yer değil, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi platformu olacak."



"BİRÇOK ÖN ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"



İran İletişim ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Vaizi de görüşme sonrası medya mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ve İran arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanması için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kalındığını belirtti.



Vaizi, AA muhabirinin, iki ülke arasındaki belirlenen hedeflere nasıl ve ne zaman ulaşılacağına yönelik sorusuna, "Biz bu konuda birçok ön çalışma gerçekleştirdik. Örneğin, gaz ihracatı önündeki engeller kaldırıldı ve petrol ihracatımızda artış söz konusu." ifadelerini kullandı.



Vaizi, İranlı şirketlere, ticari ilişkilerinde Türkiye'yi ilk tercihleri olarak belirlemeleri konusunda tavsiyelerde bulunduklarını sözlerine ekledi.



Basın toplantısında, iki bakan, Türkiye ve İran arasındaki 26'ncı Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı bu yılın ekim ayında Tahran'da yapılacağı bilgisini paylaştı.





