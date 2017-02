Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar. Irak Anayasası'nın gereği neyse ona da saygı duyar." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Biz niye 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' diyoruz? Çünkü millet yetkiyi sandıkta doğrudan kendisi verecek. Milletin verdiği yetkiyi abidik gubidik yaparak, oyunlarla, tezgahlarla hiç kimse değiştiremeyecek." dedi.



Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına, bugünün 28 Şubat olduğunu hatırlatarak, "Bir bakalım, 20 yıl önce Türkiye'de neler olmuş?" diyerek başladı. Yıldırım'ın bu sözlerinin ardından 28 Şubat'a ilişkin hazırlanan video izletildi.



Filmde, 28 Şubat'ta milli iradenin nasıl el değiştirdiğini çarpıcı şekilde gördüklerini ve hafızalarını tazelediklerini belirten Yıldırım, "Biz niye 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' diyoruz? Çünkü millet yetkiyi sandıkta doğrudan kendisi verecek. Milletin verdiği yetkiyi abidik gubidik yaparak, oyunlarla, tezgahlarla hiç kimse değiştiremeyecek. Onun için 16 Nisan'da milli iradenin tesisi için hazır mıyız?" diye konuştu.



Grup toplantısına gelenlerin "evet" diye karşılık vermesi üzerine Yıldırım, "Maşallah, siz işi bitirmişsiniz." dedi.



Başbakan Yıldırım, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmalara da değinerek, şehit olan 5 Azerbaycan askerine Allah'tan rahmet diledi. Azerbaycan halkının acısını paylaştıklarını aktaran Yıldırım, "Yukarı Karabağ Bölgesi yıllardır kanayan bir yaradır ve Azeri toprakları Ermeni çeteciler tarafından işgal edilmiş, bu sorun bugüne kadar çözülememiştir. Türkiye olarak, Azerbaycan'ın derdi bizim derdimizdir, sevinci bizim sevincimizdir. Kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman yanında olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatını 6. yılı olduğunu anımsatan Yıldırım, "Ülkemize büyük hizmetleri dokunan devlet adamı, merhum Erbakan'ı, hocamızı rahmetle ve özlemle anıyoruz." diye konuştu.



HALK OYLAMASINA DOĞRU



Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılacak halk oylamasına sayılı günler kaldığını ve sayılı günlerin çabuk geçeceğini ifade eden Yıldırım, her anın verimli geçirilmesini istedi.



Bu doğrultuda geçtiğimiz hafta AK Parti'nin en üst karar organı olan Merkez Karar Yönetim Kurulunu topladıklarını anlatan Yıldırım, ülke meselelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını söyledi.



Başbakan Yıldırım, perşembe günü de Türkiye-Pakistan Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nı Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile gerçekleştirdiklerini aktararak, iki ülke arasında ekonomik konularda önemli kararlar aldıklarını dile getirdi.



Binali Yıldırım, "Terörle büyük bir imtihan veren Pakistanlı kardeşlerimizle tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Pakistan-Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının bu yıl içerisinde tamamlanması konusunda bir mutabakat sağladık. Pakistan bizim için her zaman dosttur ve kardeştir, bu daima böyle olacak. Her iki ülkeyle aynı dostluk ilişkisi içinde olmak için azami çaba gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"PKK'NIN KÜRTLERİ TEMSİL ETMESİ YALAN"



Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sanki yeni bir teamülmüş, yeni bir uygulama gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değlidir. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar, Irak anayasasının gereği neyse ona da saygı duyar. Bizim bunun dışında başkaca bir diplomatik teamül geliştirmek, buna göre yeni usuller ortaya koymak gibi bir uygulamamız olmadı, olamaz. Baştan beri söylüyoruz; Kürt kardeşlerimizle bizim bir sorunumuz yoktur. Irak'ta, Suriye'de yaşayan, terörle iç içe olmamış, teröre bulaşmamış Kürtler bizim kardeşimizdir. Ülkemizdeki Türk, Kürt kökenli kardeşlerimiz de bizim başımızın tacıdır. Kürtlüğü ile bu vatandaşlarımız ne kadar iftihar etse o kadar yeridir.



PKK'nın Kürtleri temsil etmesi, PKK'nın Kürtlerin dertleriyle dertlenmesi iddiası koca bir yalandır. Sorun, Kürt kökenli vatandaşlarımızın hayatını dar eden, geleceğini yok eden terör örgütü PKK'nın ta kendisidir. Terörle mücadeledeki amacımız da orada yaşayan onurlu Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimizi bu terör örgütünün belasından kurtarmaktır. Yaptığımız budur. Bunda da elhamdüllilah büyük mesafe katettik. Çukurlar açan, insanları hayatından bezdiren bu eli kanlı çeteleri, şehirlerden çıkardık. Kırda, kırsalda, dağda bayırda dünyayı bunlara dar ediyoruz. Bu mücadele yaz kış, gece gündüz tek bir terör unsuru kalmayıncaya kadar devam edecek."



"ABD'YE SÖYLEDİĞİMİZ ÇOK AÇIK VE NETTİR"



Yıldırım, AK Parti çatısı altında geçmiş yasama dönemlerinde görev yapan, bu davaya emek veren milletvekilleriyle, eski il başkanları, eski belediye başkanlarıyla geçen hafta bir araya geldiklerini, Türkiye'yi konuştuklarını, halkoylaması sürecini değerlendirdiklerini anımsattı.



Bakanlar Kurulunun dünkü toplantısında önemli konuları ele aldıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin Bab operasyonunu başarıyla, Özgür Suriye Ordusu'na destek vererek tamamlamasından sonra DEAŞ terör mensuplarının Rakka'dan çıkarılması konusunda da ABD, koalisyon güçleri, Rusya ve diğer paydaş ülkelerle görüşmeler devam ediyor. Bu konuda verilmiş bir kararımız yoktur. Ama verilmiş bir kararımız var, o da şudur: Rakka'da PKK'nın kuzeni, eşiti konumundaki YPG, PYD gibi örgütler, terör unsurları destek amacıyla kullanılırsa biz bu operasyonlarda katiyen olmayız. Hiçbir terör örgütüyle biz yan yana olamayız. Hele hele canımızı acıtan, enerjimizi azaltan bu alçak PKK terör örgütünün akraba örgütleriyle katiyen, hiçbir operasyonun içinde olmayız. ABD'ye söylediğimiz çok açık ve nettir: Bir terör örgütünü yok etmek için başka bir terör örgütünü kullanırsanız daha sonra o terör örgütünü yok etmek için ne yapacaksınız? Bu yerleşik devletlerin başvuracağı yöntem değildir. Bu, Türkiye-ABD stratejik ortaklığına, tarihsel iş birliğine hiçbir şekilde uygun düşmeyecek bir harekettir."



"BAHANE DEĞİL İŞ ÜRETİYORUZ"



Kahramankazanlıların demokrasi için, milli irade için "evet" dediğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Evet, berekettir, 'evet' de bereket vardır. Bereket paylaşılarak çoğalır. O yüzden her demokrasi gönüllümüz 16 Nisan'a kadar konuya-komşuya, eşe-dosta neden 'evet' dediğimizi anlatacağız. 'Evet' diyerek sebepleri bir bir sıralayacağız. Diyecek ki; sadece geçen hafta havadan ve karadan terör gruplarına karşı 178 operasyon gerçekleştirdik, 40'a yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Sadece bir haftada DEAŞ ile ilişkisi olan 66 kişi güvenlik birimlerimizce ele geçirildi.



Bir nokta çok önemli; biz AK Parti hükümeti olarak bahane değil, iş üretiyoruz. Şu an referandum var diyerek millete karşı sorumluluğumuzu asla unutmuyoruz, işlerden asla taviz vermiyoruz. Referanduma gidiyoruz ama ekonomiyi de ciddiyetle takip ediyor, mali disiplini asla ihmal etmiyoruz. Eski tür siyaset yaklaşımları sergilemiyor, 'seçim dönemi' diyerek milletin kaynaklarını heba etmiyoruz. Referanduma gidiyoruz ama memleketin dört yanında projelere, yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz."



"ÜRETİCİLERE YAKLAŞIK 13 KATRİLYON ÖDEME YAPILACAK"



Başbakan Yıldırım, dünyanın en büyük havalimanı inşaatının İstanbul'da son sürat devam ettiğini, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren yapımının sürdüğünü anlattı.



KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lere gerekli şartları sağlamaları durumunda 3 yıl vadeli, faizsiz 50 bin liraya kadar kredi verileceğinin geçen hafta ilan edildiğini belirten Yıldırım, 460 bin 167 işletlemeye bu krediyi verme kararı aldıklarını, kredi verme işlemlerinin de bugün başladığını söyledi.



Yıldırım, "Bu bağlamda esnafa, küçük işletmelere yaklaşık 11 milyar lira nakit kaynak sağlıyoruz. Ödemeler işletmenin yıllık cirosuna göre 20 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. İlk yıl ödeme yok, geri kalan 2 yılda da faiz yok, aldığın parayı ödüyorsun, eşit taksitlerle. 50 bin liraya kadar olan sıfır faizli kredinin ağırlıklı olarak ihtiyacı olan küçük esnafa verilmesi sağlanıyor." diye konuştu.



Bu yıl içinde üreticilere toplam 12,8 milyar, yaklaşık 13 katrilyon ödeme yapılacağını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Çiftçilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Mazot ve gübre desteğini Mart ayı içinde ödeyeceğiz. Çiftçilerimiz hazırlıklarını yapsınlar." dedi.