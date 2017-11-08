Türkiye İpek Yolu’nun kalbinde yer alıyor

Travel Channel için Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliği ile hazırlanan “A’dan B’ye Türkiye” programının lansmanı Londra'da yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İngiltere'nin başkenti Londra'da lansmanı yapılan “A’dan B’ye Türkiye” programının Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve doğal güzelliklerini sergilediğini söyledi.



Kurtulmuş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Londra'da "Travel Channel" için Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliği ile hazırlanan “A’dan B’ye Türkiye” adlı programın lansmanına katıldı.



Burada yaptığı konuşmada Kurtulmuş, "Program Türkiye’nin kültürel zenginliğini ve doğal güzelliklerini gözler önüne seriyor. Türkiye İpek Yolu’nun kalbinde yer alıyor. Truva’dan Osmanlı’ya 24 büyük medeniyetin beşiğidir.” dedi.



Kurtulmuş, Türkiye’nin hem İslam öncesi hemen İslam'a ait farklı kültürleri, gelenekleri ve medeniyetleri barındırdığını vurgulayarak, “Türkiye dünyanın en büyük arşivi ve kütüphanesi niteliğindedir.” ifadesini kullandı.



Programın 3 yıl boyunca televizyonlarda gösterileceğini belirterek, her bölümün de 23 dakika uzunluğunda olacağını kaydetti.



Kurtulmuş, sözlerine programa katkı veren herkese teşekkür ederek son verdi.



EN BÜYÜK REYTİNGİ ALDI



Programın yapımcısı Scripps Networks’un Genel Müdürü Phillip Luff da Travel Channel’in küresel bir ağa sahip olduğunu vurgulayarak, Birleşik Krallık ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde (EMEA) 80’den fazla ülkede 22 dille 60 milyon kişiye ulaşıldığını söyledi.



“Türkiye’yi dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri olarak teşvik etmek üzere Turizm Bakanlığıyla çalışmaktan büyük zevk duyduk.” ifadesini kullanan Luff, programın ilk bölümünün cumartesi akşamı yayınlandığını kaydetti.



Luff, "A'dan B'ye Türkiye"nin, o gün kanalın yayınları arasında 50 bin izlenmeyle en büyük reyting payına ulaştığını bildirdi.



Lansmanda Bakan Kurtulmuş'un memleketi Ordu ile İstanbul'un işlendiği bölümlerden kısa birer parça da davetlilere izletildi.



Baba-oğul Larry ve George Lamb'ın Türkiye’yi gezerek 6 bölümle hazırladığı “A’dan B’ye Türkiye” adlı programı, “Ege’den Boğaziçi’ne”, “Alaçatı’dan Bayraklıdede’ye”, “Antalya’dan Beycik’e”, “Avanos’tan Boztepe’ye”, “Ankara’dan Beypazarı’na”, “Artvin’den Boztepe’ye” başlıklı bölümlerden oluşuyor.



Lansmana, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, büyükelçilik çalışanları, KKTC’nin Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, önde gelen seyahat sektörü temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.