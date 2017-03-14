Ekonomi Bakanı Zeybekci: Türkiye IMF'ye 'Güle güle' dedi

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türkiye 2013 yılının mayıs ayında yüzde 7'lik faizi yüzde 4,6'ya düşürdü ve IMF'ye 'Güle güle' dedi." diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye 2013 yılının mayıs ayında yüzde 7'lik faizi yüzde 4.6'ya düşürdü ve IMF'ye 'Güle güle' dedi." diye konuştu.



Zeybekci, Van programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, milletin helal paralarıyla ödenen verginin 1 lirasının bile faize gitmesine karşı olduklarını söyledi.



Milletin ve Türkiye'nin sevdalısı olarak yola çıktıklarını ifade eden Zeybekci, şöyle dedi:



"Türkiye'den istedikleri bir şey var, 2001-2002'deki gibi hepimizin ilacından, ekmeğinden ve her şeyinden ödediğimiz verginin, Türkiye'de toplanan 100 dolarlık verginin 87 lirasını faiz olarak alıp gidiyorlardı aynı şeyi istiyorlar. Bunlar şimdinin Türkiye'sinden rahatsız. Bakın 2002'de 100 dolarlık verginin 87 lirası faize giderken 2016'nın Türkiye'sinde bütün ihanetlere rağmen 100 liralık verginin 10 lirası faize gidiyor. Türkiye 2013 yılının mayıs ayında yüzde 7'lik faizi yüzde 4.6'ya düşürdü ve IMF'ye 'Güle güle' dedi."

"BU MİLLET BÖLÜCÜLÜĞE MÜSAADE ETMEDİ"



Zeybekci, 2013 yılında dünyanın en büyük havalimanını inşa etmeye başlayan Türkiye'nin, insanlık tarihinin en büyük projesi "Kanal İstanbul"u da start verdiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"2013 yılı dönüm noktasıdır. Onun için o Gezi olayları, arkasında 17-25 Aralık ihaneti, 7 Haziran ve sonrasındaki tuzaklar ve vatanımızın en güzel köşelerinde bu çukur terörünü başlattılar. 'Biz hukuk içerisinde Türkiye'nin partisi olacağız' dediler. Bu millet de kuzey, güney ve doğuda Türk'ü, Kürt'üyle yüzde 13,5 oy verdi. 80 milletvekili verdi. Milletvekili yemini eder etmez oralarını, buralarını bir yerlere dayayarak silaha sarılmadılar mı? Hani birlik, beraberlik, kardeşlikti. Hani bu vatanı hep beraber vatan belliyorduk. Hani devlet bizim devletimizdi. Bunları yöneten, kiralayanlar başkalarıdır. Vicdanlarını, akıllarını ve dillerini bir yerlere kiraya verdiler. Bu millet bölücülüğe müsaade etmedi."