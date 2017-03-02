Türkiye ile Sudan arasındaki kültür köprüsü: Yunus Emre Enstitüsü

Sudan'ın başkenti Hartum'da hizmet veren Yunus Emre Enstitüsü, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendiriyor.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretiminin yanı sıra iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesinde de önemli görev üstleniyor.



Hartum'da Kasım 2016'da açılan enstitüde gerek Sudan gerekse Afrika'nın diğer ülkelerinden çok sayıda kişiye Türkçe öğretiliyor.



Hartum Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Feyzullah Bahçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçenin ve Türk kültürünün Afrika'da çok fazla tanınmadığını ancak bu alanda olumlu sonuçlar almayı ve tüm Afrika ülkelerine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.



Enstitünün açılışıyla birlikte Türkçeye teveccüh gösteren yüzlerce öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Bahçi, kültür merkezinde halihazırda 341 öğrencinin 4'ü Türk toplam 5 okutmandan ders aldığını dile getirdi.



TÜRKÇEYE İLGİ ARTIYOR



Hartum Yunus Emre Enstitüsünde eğitim alan öğrencilerin bazıları sosyal amaçla bazıları da kariyer ya da eğitim amacıyla Türkçeye ilgi duyduklarını belirtiyor.



Sudanlı Merve Muhammed Ahmed (30), bir Türk ile evli olduğunu ve eşiyle daha iyi iletişim kurabilmek için dil kursuna kaydolduğunu söyledi. Ahmed, Türkiye'ye gittiklerinde eşinin ailesiyle kaynaşmalarının kolay olması için kızına da Türkçe öğretmek istediğini ifade etti.



Türkiye-Sudan ilişkileri alanında yüksek lisans yapan Avatıf Seyyid Ahmed ise doktora eğitimini de Türkiye'de uluslararası ilişkiler alanında yapmayı planladığını anlattı. Sudanlı öğrenci, bunun için de Türkçe öğrenmenin zorunlu olduğunu söyledi.



Tarihe ilgi duyan El-Fadıl Ebker de Osmanlı tarihini birincil kaynaklardan araştırabilmek için Türkçe öğrendiğini dile getirdi.



Yemen asıllı Taha Abdulmecid ise Türkiye ve Türkçeye ilginin artışına dikkati çekti. Lise eğitimini yeni tamamlayan Abdulmecid, bir Türk üniversitesinden burslu eğitim hakkı kazanabilmek için Türkçe öğrenmesi gerektiğini kaydetti.