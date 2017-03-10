Türkiye ile Rusya arasında tarihi imzalar!

Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı. İkili anlaşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ortak açıklama yaptı.

İkili anlaşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ortak açıklama yaptı.



PUTİN DEV ANLAŞMALARI AÇIKLADI



Sayın Cumhurbaşkanı ile 1 sene içerisinde 4. görüşmeyi yapıyoruz. İkili kilit faaliyetler yeniden başlatıldı. Bakanlıklar arası, parlamentolar, bölgeler arası ilişkiler gelişiyor. Karşılıklı ticaretin ve hizmetlerin artırılmasına yönelik orta vadeli program imzalamış olduk. Yeni ortak yatırım fonu kuruyoruz. 1 milyar dolarlık sermayesi olacak. İlgili anlaşmanın imzalanmasına tanık oldunuz.



Bu sene Gazprom büyük bir güzergahı da kuracak. Türk Akımı'ndan bahsediyoruz. Hem nükleer güç santrali hem de Türk Akımı çevre dostu olan iki projedir. Öncelikli hedeflerimizden bir tanesi sanayi ortaklıklarının kurulması. Özellikle ağır sanayi, oto sanayi alanında, kimya, inşaat ve ulaştırma alanında ortaklıkların kurulması planlanıyor. Kültüre alandaki işbirliğini de ele aldık. 2019 senesinde karşılıklı kültür ve turizm senesi olması planlanıyor. Rus turistlerin Türkiye'de güvenli şekilde tatil yapmasını sağlama konusunda görüşmeler yapıyoruz. Türkiye tekrar gözde ülke haline gelmeye başlıyor Rus turistler için



SIRADAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE!



Terörle mücadele konusundaki çabalarımızı birleştirme niyetindeyiz. Türkiye Rusya'nın çabaları sayesinde somut, doğrudan ihtilafa katılan taraflar arasında Astana'da siyasi müzakereler başlatılabildi. Türkiye, Rusya ve İran sayesinde ateşkes muhafaza ediliyor. Şiddet büyük ölçüde azaltıldı. İstihbarat teşkilatları ve askerlerin yardımı ile bunu gerçekleştireceğiz. Bir kez daha Türk cumhurbaşkanına içerikli görüşmeler için teşekkür ediyorum."



Ayrıca sıradaki toplantıyı Türkiye'de yapacağız.



ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI;



Öncelikle iki ilişkileri ele aldık. Köklü ilişkileri ilerletme konusunda kararlıyız. Normalleşme sürecinin sona erdiğine inanıyoruz ve bu kelimeyi bir daha telaffuz etmek istemiyoruz. Milli paralarar ticaretin artırılmasını istiyoruz. Üzerimizdeki kur baskısı böylece düşürmek istiyoruz.



Rusya'nın ülkemizle ekonomik ilişkiler bağlamındaki kısıtlamalarını tamamen kaldırmasını bekliyoruz. Ancak bu şekilde geçmişte açıkladığımız 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamız mümkün olacaktır. Zira bizler, iki ülke olarak 38 milyar dolar hedefini gerçekleştirmiştik fakat bu son olaylardan sonra 17 milyar dolara kadar düştük. Şimdi bunu tekrar telafi ederek inanıyorum ki bu kaybımızı önleyeceğiz. Özellikle turizm alanında bu yıl bir rekora imza atmak istiyoruz. Ben buradan Rus dostlarımızı ülkemize davet ediyorum. Gelsinler, Türkiye'nin tarihi, turistik, kültürel güzelliklerini onlar da görsünler.



DEAŞ'A EN BÜYÜK DARBE!



Suriye üzerinde hassasiyetle durduk. Fırat Kalkanı Harekâtı, DEAŞ'a vurulan en büyük darbedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiç kimse tehlikeye atmamalıdır. Bütün konularda hem fikir olmasak da iletişim kanallarını açık tuttuk.



HELİKOPTER KAZASI



İstanbulumuzda bugün Eczacıbaşı'na ait helikopterin maalesef Büyükçekmece bölgesindeki bir kuleye çarpmak suretiyle içindeki iki pilot ile beş yolcu, dört tanesi Rus, üç tanesi Türk olmak üzere rahmetli oldular. Bunu burada ifade ederek ailelerine başsağlığı diliyorum. Gerek Rusya'daki ve bütün ailelerin acılarını bu vesileyle paylaşmak istiyorum