Orgeneral Akar Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar'a giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Al-Ghanem ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ghanim Bin Shaheen Al-Ghanem ile görüştü.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar'a giden Orgeneral Akar, resmi ziyaretlerde bulundu.



Katar Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Al-Ghanem ile bir araya gelen Orgeneral Akar, ikili askeri ilişkileri ele aldı.