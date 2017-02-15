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15 Şubat 2017 19:08 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2017 19:10

Orgeneral Akar Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar'a giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Al-Ghanem ile bir araya geldi.

Orgeneral Akar Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ghanim Bin Shaheen Al-Ghanem ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar'a giden Orgeneral Akar, resmi ziyaretlerde bulundu.

Katar Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Al-Ghanem ile bir araya gelen Orgeneral Akar, ikili askeri ilişkileri ele aldı.

Etiketler: Kataraskeri anlaşma


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