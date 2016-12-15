Türkiye ile İran arasında telefon diplomasisi! 6 kez görüştüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif bugün toplam 6 telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif bugün toplam 6 telefon görüşmesi yaptı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmelerde Halep’teki sivillerin güvenli bölgelere tahliyesi ve bunun için dün akşam sağlanan ateşkes konusu ağırlıklı olarak ele alındı.



Görüşmelerde Çavuşoğlu, Türkiye'nin yoğun çabaları ve diplomatik girişimleri sonucunda elde edilen ateşkesin muhafazasının taşıdığı önemi vurguladı.



Ateşkes anlaşmasına riayet edilmesinin ve sivillerin güvenli bölgelere tahliyesinde kaydedilecek gelişmenin, ülke genelinde bir ateşkes için örnek teşkil edebileceğine işaret eden Çavuşoğlu, bunun uzun vadede siyasi çözümün zeminini oluşturacak koşullara imkan sağlayabileceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA