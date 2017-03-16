Türkiye ile ilişkilerimiz emin bir şekilde geri dönüyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye ile ilişkilerimiz normal ve karşılıklı yarar sağlayan döneme emin bir şekilde geri dönüyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye ile ilişkilerimiz normal ve karşılıklı yarar sağlayan döneme emin bir şekilde geri dönüyor." dedi.



Putin, Kremlin Sarayı'nda Rusya'da göreve yeni başlayan 18 ülkenin büyükelçilerini kabul etti.



Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz de Putin'e güven mektubunu sundu.



Bu sırada iki ülke ilişkilerini değerlendiren Putin, 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oldukça verimli Üst Düzeyli İşbirliği Toplantısı (ÜDİK) gerçekleştirdiklerini belirterek, enerji alanında Türk Akımı doğal gaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi büyük projeleri görüştüklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'de terörle mücadelede ve siyasi çözüm bağlamındaki planları değerlendiklerini ifade eden Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Rusya ve Türkiye'nin enerjik rolü sayesinde Suriye'de hükümet güçleri ile silahlı muhalifler arasında çatışmasızlık sağlandı. Türkiye'nin (bu konudaki) rolünü biliyoruz ve büyük önem veriyoruz. Bu sayede Astana'da Suriye konulu görüşmeler başladı. Türkiye ile ilişkilerimiz normal ve karşılıklı yarar sağlayan döneme emin bir şekilde geri dönüyor."