Türkiye ile gerilim istemiyor

Avrupa Parlamentosu AP Başkan Yardımcısı ve SYRIZA milletvekili Dimitrios Papadimoulis, Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginliğe yönelik, Başbakan Çipras, ülkelerimiz arasındaki gerilim kapanından kaçınmak istiyor." dedi.

AP Başkan Yardımcısı ve Yunan milletvekili Papadimoulis, Türkiye ile ilişkiler, Kıbrıs sorunu ve Yunanistan'ın kreditörlerle sürdürdüğü müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Papadimoulis, Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un açıklamalarının ikili ilişkilere etkisi üzerine bir soruya, "Bu tür hassas konular soğukkanlılıkla karşılanmalı. Bence, iki hükümet için de en iyisi gerilimi tırmandırmamak, polemikten kaçınmak ve ortak, benzer çıkarlarımızın bulunduğu alanlarda çözüm aramak. Belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde iki yönetimin de ortak çıkarlara yönelmek için birçok sebebi var." şeklinde konuştu.



Kammenos, 1 Şubat'ta bir Yunan televizyonuna verdiği mülakatta iki ülke arasındaki gerginlik nedeniyle Türkiye'yi suçlamıştı.



İki ülkenin de farklı türlerde ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu ileri süren Papadimoulis, "Uluslararası hukuk içerisinde, barışçıl bir şekilde ilişkilere istikrar kazandıran her şey çok olumlu olur. Gerçekçi olmak gerekirse, her alanda anlaşamayız, ama bazı alanlarda birlikte çalışabiliriz. Bir meselede anlaşamıyoruz diye gerilimi arttırarak diğer alanlarda fırsat pencerelerini yok etmek makul olmaz." ifadelerini kullandı.



Papadimoulis, sekiz darbeci askerin Yüksek Mahkeme tarafından Türkiye'ye iade edilmemesine yönelik ise, Yunanistan'da güçler ayrılığı bulunduğu ve hükümetin, mahkemenin kararına yüzde 100 uymak zorunda olduğu değerlendirmesine bulundu.



"ANASTASİADİS VE AKINCI'YA GÜVENMEK EN DOĞRUSU OLUR"



Kıbrıs müzakerelerinin iki ülke arasındaki gerginlikten olumsuz etkilenmesinden endişe duyduğunu kaydeden Papadimoulis, "Çözüm bulmak için çok çaba sarf eden ve bu fırsat penceresini heba etmek istemeyen iki lider, Anastasiadis ve Akıncı'ya güvenmek bence iki ülke için en doğrusu olur. 40 yıldır devam eden ve karmaşık olan bu soruna çözüm elbette kolay değil. Ama her iki taraf için de çözüm olumlu sonuçlar getirir. Orada bir çözüm tüm bölgeye istikrar sinyali gönderir." diye konuştu.



Papadimoulis, SYRIZA liderliğindeki hükümetin ve Başbakan Aleksis Çipras'ın Kıbrıs'ta tam anlamıyla çözümü amaçladığını vurgulayarak, "Çipras, ülkelerimiz, halklarımız ve yönetimlerimiz arasındaki gerilim kapanından kaçınmak istiyor. Türk yönetimiyle sıklıkla ve devamlı bir iletişim içinde. Aynısını Türk yönetiminden de görmek önemli." dedi.



"AB'Yİ BİR HRİSTİYAN GRUBUNA DÖNÜŞTÜRME FİKRİ VAR"



AP'de Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması kararı ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Papadimoulis, Birlik içerisinde bazı engeller ve AB'yi bir Hristiyan grubuna dönüştürme fikri olduğunu savundu. AP Başkan Yardımcısı Dimitrios Papadimoulis, "Avrupa'da yaşayan on milyonlarca Müslüman'ı hesaba kattığınızda, bu tehlikeli bir saçmalıktan ibaret. Bölgedeki krizler, Suriye'deki savaş, ABD'de Trump döneminin getirdiği belirsizlik varken bu dönemde milliyetçi yaklaşımlara yönelmek akıllıca olmaz. Bu 'kaybet-kaybet' senaryosu olur." değerlendirmesini yaptı.



Papadimoulis, Türkiye-AB göçmen mutabakatının idari problemlere, gecikmelere ve Yunan adalarında yarattığı sorunlara rağmen çökmemesi gerektiğini kaydetti.



"2015 YAZINI TEKRAR YAŞAMAK HİÇ HOŞ OLMAZ"



Yunanistan'ın kreditörleriyle devam eden kurtarma paketine ilişkin reform müzakerelerini de değerlendiren Papadimoulis, tıkanan ikinci gözden geçirme sürecinin bir an önce tamamlanmasının tüm taraflar açısından en olumlu sonuç olacağını vurguladı.



Papadimoulis, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve AB kurumları arasındaki anlaşmazlığın tıkanıklığın ana sebebi olduğunu vurgulayarak, IMF'nin, programa bir avro bile para vermediğini kaydetti. Parayı Avrupalı kurumların verdiğini belirten Yunan milletvekili, üç yıllık memorandumun yarısından fazlasının geçmesine rağmen, IMF'nin henüz programda kalıp kalmayacağına karar veremediğini ifade etti.



Yunanistan'ın IMF'nin programda kalıp kalmamasına ilişkin tercihine yönelik ise Papadimoulis , "Kendilerine kalmış. IMF, anlaşmaya göre programın bir parçası. Yunanistan'ın IMF'yi dışlamak gibi bir gücü yok. Katılmak istiyorlarsa kapı açık. Teknik danışman olarak kalmaları da mümkün. Eğer ayrılmak isterlerse de kimse bunu engelleyemez. Ama her halükarda, önemli olan net bir haritamızın olması. Gelecek günlerde, birkaç hafta içinde herkesin adil tavizleriyle olumlu sonuçlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Papadimoulis, Yunanistan gündemiyle 20 Şubat'ta yapılacak Avro Grubu toplantısına ilişkin ise iyimser olduğunu belirtti. Siyasi iradenin ikinci gözden geçirme sürecini Hollanda'daki seçimlerden önce tamamlama yönünde olduğunu söyleyen AP Başkan Yardımcısı Papadimoulis, AB için 2015 yazında görülen "Yunan krizinin tekrarının hoş olmayacağı" uyarısında bulundu.



Müzakerelerdeki uzlaşmazlık sebebiyle yaşanan gecikmenin Yunan ekonomisine olumsuz etkileri olduğunu belirten Papadimoulis, erken seçim olasılığına ilişkin ise "sıfır ihtimal" değerlendirmesinde bulundu.