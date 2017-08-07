Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında 200'ü aşkın imza atıldı

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Hükümetimizin başlattığı Afrika açılımıyla karşılıklı üst düzey ziyaretler artmış, pek çok farklı alanda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında 200'ü aşkın iş birliği ve protokol imzalanmıştır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Hükümetimizin başlattığı Afrika açılımıyla karşılıklı üst düzey ziyaretler artmış, başta eğitim, teknoloji transferi, vize muafiyeti, siber güvenlik, askeri iş birliği gibi pek çok farklı alanda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında 200'ü aşkın iş birliği ve protokol imzalanmıştır." dedi.



Gemlik ilçesindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi Atatepe Sosyal Tesisleri'nde 33 ülkeden gelen Afrika Vakfı yaz okulu öğrencileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, yüksek eğitim için Türkiye'yi tercih eden öğrencilerin nitelikli bir bakış açısına ve mücadeleci bir ruha sahip olduğunu belirtti.

"Türkiye, eğitimin cazibe durağı olma yolunda önemli mesafeler katetmiştir"



Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası öğrenci konusunda uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Türkiye bilhassa son yıllarda uluslararası eğitimin cazibe durağı olma yolunda önemli mesafeler katetmiştir. Halihazırda Türkiye'nin neredeyse bütün ülkelerden gelen 16 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını ve bunların burslu olmak suretiyle burada eğitildiklerini bilmenizi isterim. Türkiye Bursları Programı'nın kapsamlı imkanları eşliğinde öğreniminizi tamamlayıp mezun olmaya hak kazandığınızda sizler de 160 ülkeye yayılmış 100 binden fazla üyesi olan Türkiye mezunları ailesine katılacaksınız. Sizin gibi buraya gelmiş ve burada edinmiş oldukları tecrübe ve birikimle yönetim kadrolarında rol almış 100 bin öğrencimiz var. Türkiye'nin uluslararası öğrencilere yönelik eğitim anlayışı bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik sıradan bir öğretim faaliyetini içermemektedir. Sizlere kendimizi, ülkemizi, tarihimizi ve kültürümüzü en iyi şekilde tanıtmak bunu yaparken de sizleri en iyi şekilde tanımak uluslararası eğitime bakış açımızın en temel faktörlerinden bir tanesidir."

"200'ü aşkın iş birliği ve protokol"



Uluslararası eğitimin tüm ülkelerin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü noktasında önemli bir yol haritası olacağını anlatan Çavuşoğlu, "Farklı tarih ve kültürlerden gelen birikimlerimizi eğitim yoluyla birbirimizle paylaşabildiğimiz ölçüde daha çok bütünleşebilir ve bu sayede dünyamızın gidişatına dair daha önemli rol alabiliriz." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, Afrika'daki bir ülkede yaşamakta olan insanın dramı için Türkiye'nin en ücra köşelerinden bile yardım ve destek gönderildiğini hatırlattı.



Türkiye ile Afrika arasında çok eskilere dayanan ve izlerinin bugün bile belli olduğu tarihi ilişkilerinin mevcut olduğuna değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Günümüz şartlarının sağladığı imkanlar ise Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki modern ilişkileri bugüne dek hiç olmadığı kadar artırmıştır. Şu anda Afrika ile eğitimden sağlığa, kültürden spora, diplomasiden altyapı yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede ilişkilerimiz dünkünden daha iyi seviyededir. Son 15 yılda her alanda ciddi bir ivme ve gelişme kazanan Türkiye-Afrika ilişkileri sizlerin de sayesinde derinleşmeye ve kökleşmeye devam edecektir. Hükümetimizin başlattığı Afrika açılımıyla karşılıklı üst düzey ziyaretler artmış, başta eğitim, teknoloji transferi, vize muafiyeti, siber güvenlik, askeri iş birliği gibi pek çok farklı alanda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında 200'ü aşkın iş birliği ve protokol imzalanmıştır. 2009 yılı itibarıyla 12 olan Afrika'daki büyükelçilik sayısı bugün itibarıyla 39'a yükselmiştir. TİKA ve Türk Hava Yolları gibi kurumlarımız Afrika'da açtığı temsilciliklerle bölgede büyük artış göstermiştir. Bu adımlarımızın Afrika ülkelerince karşılıksız bırakılmadığının ispatı olarak vurgulamak gerekir ki 2008 yılında 10 Afrika ülkesinin Türkiye'de büyükelçiliği bulunurken bugün bu sayı 32'dir. Yine Afrika kıtasıyla ticaret hacmimiz 2003 yılında sadece 5,5 milyar dolarken bu rakam bugün 20 milyar doları aşmış ve yukarıya doğru ivme kazanmıştır."