Akar-Dunford görüşmesinde terörle mücadelede görüş birliği

Genelkurmay Başkanı Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'un görüşmesinde, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Suriye ve Irak'taki terör örgütleri ile mücadele konularında görüş birliği teyit edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un görüşmesinde, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Suriye ve Irak'taki terör örgütleri ile mücadele konularında görüş birliğinin teyit edildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar ile Dunford, İncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede Akar, mevkidaşına Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde büyük bir başarı elde edildiğini, güvenliği sağlanan bölgelere yerinden edilmiş insanların geri dönmeye başladığını söyledi.

Terör örgütüyle etkin mücadeleye devam edilecek



El Bab bölgesinde de büyük ölçüde kontrolün sağlandığını, arama tarama faaliyetlerine geçildiğini aktaran Akar, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ve terörizmle mücadele konuları kapsamında, DEAŞ başta olmak üzere her türlü terör örgütüyle etkin bir şekilde mücadeleye devam edileceğini, edilmesi gerektiğini kaydetti. Akar, koalisyon güçlerince bu kapsamda verilen desteğin artarak devam etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.



Görüşmede ayrıca, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Suriye ve Irak'taki terör örgütleri ile mücadele konularında görüş birliği de teyit edildi.