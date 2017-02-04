"Türkiye için bambaşka şeyler hayal ediyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, anne olarak çocuklarının yaşayacağı Türkiye'ye dair kaygı duyduğunu söyledi.

Selin Sayek Böke, "Bizim hedefimiz, refah, özgürlük yaratmak, adaleti ve hukuku herkesin hakkını savunan bir şekilde inşa etmek. Bizim hedefimiz, özgüvenli, gücünü arttıran ve gücünü kendisi yaşayan bir Türkiye inşa etmek." dedi.



CHP İl Başkanlığı'nca Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İl Danışma Kurulu Toplantısı"nda konuşan Böke, anne olarak çocuklarının yaşayacağı Türkiye'ye dair kaygı duyduğunu belirtti.



Böke, asgari ücretin bin 404 lira olduğunu anımsatarak, "Asgari ücrete 104 liralık zammı yaptıktan 2 hafta sonra başka zamlarla sizin cebinizden zaten o 104 lirayı aldı gitti. Bugün biliyorum ki pazara gittiğinizde o biberden kaç tane alacağınızı düşünüyorsunuz. Ya çocuğunuz ya da torununuz için her 3 gençten birin ne okulda ne işte olmadığı bir Türkiye gerçeğini zaten evinizde yaşıyorsunuz. Esasında bugün konuşuyor olmamız gerekenler bunlar. Bugün konuşuyor olmamız gereken emeğini verenin hakkını aldığı bir Türkiye olması." diye konuştu.



"Ortaya konmuş olan anayasa değişikliği teklifinin bir rejim değişikliği teklifi olduğu açıktır." diyen Böke, "İster adı başkanlık olsun, ister adı parlamenter sistem olsun. Demokratik rejimlerde olmazsa olmaz şeyler vardır. Bizim için bu değişiklik demokratik bir cumhuriyeti ortadan kaldıran bir değişikliktir. Ortadan kaldırıyor çünkü bir demokrasinin olmazsa olmazı kuvvetler ayrılığını tamamen yok ediyor." ifadesini kullandı.



Böke, demokrasilerin, kuvvetler ayrılığının olmaması durumunda yıkılacağını savunarak, şunları söyledi:



"Bizim hayırımız işte bu kuvvetler ayrılığına olan inancımızdan kaynaklanmakta. Bununla kalmıyor bir demokrasiyi demokrasi yapan ikinci en önemli unsuru da yok ediyor, kurumsal denetim. Yapılan işin adil, hukuki ve 80 milyonun hakkına uygun olduğunu denetleyecek bir mekanizmaya ihtiyaç var demokraside. Demokrasi dediğiniz odur zaten. Benim birey olarak eşit olduğum 80 milyonla beraber hakkımın korunduğunu bildiğim düzendir demokrasi zaten. Bu kurumsal denetim hem hukuken hem de siyaseten ortadan kaldırılıyor."



Türkiye için bambaşka şeyler hayal ettiklerini vurgulayan Böke, şöyle konuştu:



"İnsanların hak ettiği ücreti aldığı bir Türkiye hayal ediyoruz. Kadının, gencin, dışlanmadığı, 80 milyonun birlikte yaşama kültürünü yeşerten, derinleştiren, Anadolu'nun var olan renklerini bilen ve bunu içselleştiren bir Türkiye hayal ediyoruz. Biz birlikte yaşamak istiyoruz daha önce olduğu gibi. Ama daha önceden farklı olarak daha refah içerisinde birbirimizin gözüne özgürce bakabildiğimiz, farklılıklarımızı konuşabildiğimiz ama farklılıklardan düşmanlık yaratmadığımız bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu bayrağın atında bir araya gelmiş bir Türkiye hayal ediyoruz."



Böke, hayal ettikleri Türkiye'nin inşası için referandumun ilk adım olduğunu, mücadelenin sonu değil, başlangıcı olduğuna işaret ederek, "Bu referandumdan hayırlı sonuçlar çıkardıktan sonra işte bizim umutlu, öz güvenli, dışa dönük, kendisinin gücün bilen ve gücünü hoyratça değil, bir barış iklimi yaratmak için kullanan bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Bizim hedefimiz, refah, özgürlük yaratmak, adaleti ve hukuku herkesin hakkını savunan bir şekilde inşa etmek. Bizim hedefimiz, özgüvenli, gücünü arttıran ve gücünü kendisi yaşayan bir Türkiye inşa etmek." değerlendirmesinde bulundu.