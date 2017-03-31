Türkiye hiç tereddüt etmeden başka operasyonlar yapacaktır

Milli Savunma Bakanı Işık, "İhtiyaç duyulduğunda Türkiye'nin güvenliğine yönelik bir tehdit oluştuğunda, Türkiye hiç tereddüt etmeden bu tehdidi bertaraf etmek için başka operasyonları yapacaktır." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gümüşhane Valisi Okay Memiş'i makamında ziyareti sırasında gazetecilerin sorusunu yanıtladı.



Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona ermesine ilişkin görüşleri sorulan Işık, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Fırat Kalkanı operasyon olarak sona erdi. 2 bin kilometrekarenin üzerinde alan DEAŞ'tan tamamen temizlendi. Oradan, özellikle bu bölgeden Türkiye'ye yönelen tehdidin önüne geçilmiş oldu. Bu yapılırken aynı zamanda PYD'nin kantonları birleştirme hayali de özellikle suya düştü ve o bölgenin altyapısıyla üst yapısıyla bir yaşama hazır hale gelmesi ve Türkiye'de o bölgeden göç eden insanların tekrar bölgeye geri dönmesiyle ilgili çalışmalar da sürdürülüyor. Bu şu anlama gelmiyor, bundan sonra bölgede ihtiyaç duyulduğunda başka bir operasyon yapılmayacak anlamına gelmiyor. İhtiyaç duyulduğunda Türkiye'nin güvenliğine yönelik bir tehdit oluştuğunda, Türkiye hiç tereddüt etmeden bu tehdidi bertaraf etmek için başka operasyonları yapacaktır. Bunda kimsenin tereddüdü olmasın ama bu operasyonun ismi başka bir operasyon olacaktır yani Fırat Kalkanı Harekatı'nın bitmiş olması 'tamam bizim Türkiye'ye yönelik tehditler sona erdi, dolayısıyla biz hemen yarın geriye dönüyoruz' gibi bir anlam taşımıyor.



O bölgede istikrarın kalıcı hale gelmesi, bölgede terörist unsurların kesinlikle bir hakimiyet kurmasının engellenmesi ve bölge insanının güvenle kendi şehirlerine dönüp orada yaşamasının sağlanması biliyorsunuz Fırat Kalkanı'nın temel amacıydı. Operasyon bitti, harekat bitti ama bundan sonra yapılması gereken işler yapılmaya devam edecek."