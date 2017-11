"Türkiye her alanda büyük adımlar attı”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Türkiye, her alanda büyük adımlar attı, çok büyük mesafeler katetti." dedi.

Fikri Işık, "Vesayet odaklarıyla savaşa savaşa bugün Türkiye hamdolsun o odakların hepsini yok etmeyi başardı ve Türkiye bugün vesayet odaklarının tahakküm ettiği bir ülke olmaktan çıktı. Türkiye, her alanda büyük adımlar attı, çok büyük mesafeler katetti." dedi.



Işık, AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı 4. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bin yıllık davalarının bugünkü adının AK Parti olduğunu söyledi.



Partideki her kişinin dava insanı olduğunu ifade eden Işık, "Her birimiz tarihimizin bize yüklediği emaneti taşımak ve gelecek kuşaklara, nesillere çok daha güçlü bir Türkiye, dünyanın umudu olan bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışmayı misyon edinmiş dava insanlarıyız. Ne mutlu bu kutlu yolun yolcusu olanlara. Ne mutlu genç yaşta bu davanın bir neferi olmak için bir araya gelen gençlere." diye konuştu.



Işık, AK Parti Kocaeli gençliğinin Türkiye'de örnek gösterilenlerden olduğunu dile getirerek, parti kurulduğundan itibaren gençlerin yaptığı çalışmalardan bahsetti.

"DÜNYA MAZLUMLARININ UMUDU TÜRKİYE"



Türkiye'nin 2002 yılından itibaren çok farklı yere geldiğini anlatan Işık, "Vesayet odaklarıyla savaşa savaşa bugün Türkiye hamdolsun o odakların hepsini yok etmeyi başardı ve Türkiye bugün vesayet odaklarının tahakküm ettiği bir ülke olmaktan çıktı. Türkiye, her alanda büyük adımlar attı, çok büyük mesafeler katetti." ifadelerini kullandı.



Işık, dünya mazlumlarının Türkiye'den beklentileri olduğunu aktararak, dünya mazlumlarının umudunun Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olduğunu söyledi.



Dünyanın yeni bir sese ihtiyacı olduğunu vurgulayan Işık, şöyle devam etti:



"Dünyanın bugünkü düzeninin dünyaya mutluluk getirmediği, refah getirmediği gerçeğini artık herkes kabul ediyor. Vahşi kapitalizmin dünya kaynaklarını nasıl sömürdüğünü, dünyanın bir tarafının artık obeziteden dolayı ciddi derecede hayatını kaybeden insanlarla doluyken, diğer tarafta da ekmeğe ve temiz suya erişememekten dolayı hayatını kaybeden milyonlarca insanın olduğunu artık bütün dünya görüyor. Bu dünyanın beklediği yeni sesin, hiç kuşkunuz olmasın çıktığı yer Türkiye'dir. Türkiye'de de AK Parti hareketidir. Biz 2001'de Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının bir araya gelerek kurduğu salt bir parti değiliz. Biz bu medeniyetin bugünkü temsilcileriyiz. Dünyanın bu medeniyete ihtiyacı var."



"GÖREVLERİMİZİ SİZE TESLİM EDERKEN HİÇBİR ŞEKİLDE TEREDDÜT İÇERİSİNDE OLMAYACAĞIZ"



Işık, AK Parti kadrolarının Türkiye'nin en dinamiği ve en güçlüsü olduğuna işaret ederek, "2019 Türkiye için çok kritik bir yıl olacak. Önce belediye seçimleri olacak arkasından da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanacağı ilk seçim olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Bizim Kocaeli gençliğimizin en önemli farkı; enerjiye ihtiyacımız olduğu zaman enerjisini ortaya koyar, bilgiye ihtiyacımız olduğu zaman bilgisini ortaya koyar. 2 kanatlı kuş. 2019'da Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz ve inşallah Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre seçilen Cumhurbaşkanı olacak." ifadelerini kullandı.



Nitelikli insan çağında yaşandığına dikkati çeken Işık, "Görevlerimizi size teslim ederken hiçbir şekilde tereddüt içerisinde olmayacağız. Niye? Arkadan güçlü, iyi yetişmiş bir gençlik geliyor. Sizler geliyorsunuz. Sizlerden de beklentimiz bir tek dakikanızı bile ziyan etmeyin. Bu nitelikli insan çağında en iyi şekilde hem teorisiyle hem de pratiğiyle en iyi şekilde hazır olun. Unutmayın ki fırsatlar hazırlıklı beyinler içindir. Bu fırsat bizim için milletimize, memleketimize ve medeniyet değerlerimize hizmet etme fırsatıdır. Bu fırsatı hiçbirinizin kaçırmayacağına inanıyorum." diye konuştu.



Bu arada kongrede Aykut Çağlayan, AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi.