Türkiye havacılıkta dünyaya fark attı

Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Atılgan, havacılık sektörünün yıllık büyüme hızının dünya genelinde yüzde 3 ile 5 arasında değiştiğini, Türkiye'de ise yıllık yüzde 10 seviyesinde olduğunu belirtti.

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan, havacılık sektörünün yıllık büyüme hızının dünya genelinde yüzde 3 ile 5 arasında değiştiğini, Türkiye'de ise son 10 yılda minimum artışın yıllık yüzde 10 seviyesinde olduğunu belirterek, "Yani Türk havacılık sektörü olağanüstü bir gelişme göstermiştir." dedi.



Atılgan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son dönemde her alanda olduğu gibi havacılık alanında da dikkati çeken bir yükseliş ivmesi yakaladığını söyledi.



Sektörün gelişmesinde hükümet programlarının etkin rol oynadığını ifade eden Atılgan, ülkede ciddi yatırımlar yapılan 56 havalimanının bulunduğunu dile getirdi.



Yatırımlar sayesinde havacılık sektörünün büyüme hızının dünya ortalamasını 3'e katladığına işaret eden Atılgan, "Havacılık sektörünün yıllık büyüme hızı dünya genelinde ortalama yüzde 3-5 civarında, ama Türkiye'de son 10 yılda minimum artış yıllık yüzde 10. Yani Türk havacılık sektörü olağanüstü bir gelişme göstermiştir. Havacılıkta dünyaya fark atmıştır. Buna bağlı olarak ihtiyaçlar da olağanüstü artmıştır. Pilotundan yer hizmeti veren kişilere kadar Türk havacılık sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacı vardır." diye konuştu.



"PİLOTLARIN YÜZDE 60'I THK'DAN"



Sektörün ihtiyaçları bakımından THK Üniversitesi ve Türk Kuşu Uçuş Akademisinin önemine dikkati çeken Atılgan, şunları kaydetti:



"Sektörün yıllık 600 civarında insan kaynağı ihtiyacı var. Türkiye'nin bütün uçuş okullarının yetiştirdiği pilot sayısı bizimki dahil 250-300 arasında. Pilotların yüzde 50'si THK tarafından yetiştirilir. 1935'ten beri faaliyet gösteren uçuş akademimiz 7 bin civarında pilot yetiştirmiştir. Şu an sivil havacılık şirketlerindeki pilotların yüzde 60'ı THK'nın yetiştirdiği pilotlardır."