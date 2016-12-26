Türkiye Halepliler için seferber oldu

Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden çeşitli sivil toplum kuruluşları, belediyeler, öğrenciler düzenledikleri yardım kampanyaları, kermesler ve harçlıkları ile Halepliler için seferber oldu.

Haleplilere insani yardımlar tüm Türkiye sathında artarak devam ediyor.

BEŞİR DERNEĞİNDEN 2 TIR DOLUSU YARDIM

Beşir Derneği Adıyaman temsilcili tarafından toplanan 2 tır dolusu yardım Suriye’ye doğru yola çıktı. Beşir Derneği tarafından başlatılan Halep’e yardım kampanyasında toplanan yardımlar tırlara yüklenerek gönderildi. Beşir Derneği tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile 1 tır dolusu 530 torba unun yanı sıra 1 tır dolusu giyim, gıda, temizlik malzemelerinden oluşan yardım toplandı. Beşir Derneği Adıyaman Temsilcisi Ramazan Karakuş, Beşir Derneği olarak dünya mazlumlarının yanında olduklarını belirterek, “Düzenlediğimiz kampanya ile 1 tır dolusu un, 1 tır dolusu kuru gıda, giyim ve temizlik malzemesinden oluşan iki tır yardımımız yola çıktı. Topladığımız yardımlar İdlib’e gidecek. Un bulunan tır ise Kilis’teki ekmek fabrikasında ekmek yapılarak sınır ötesindeki kamplara dağıtılacak. Yardımları ile bize güç veren vatandaşlarımıza ve bu yardıma aracılık eden herkese teşekkür ediyoruz” dedi.





ÖĞRENCİLER HARÇLIKLARINI HALEP’TEN TAHLİYE EDİLEN SİVİLLERE GÖNDERDİ



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde lise öğrencileri, harçlıklarını Halep'ten tahliye edilen sivillere bağışladı.



Gülüç İbrahim İzmirli Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Karaoğlu, toplantı salonunda yaptığı konuşmada, öğrencilerin harçlıklarını, Halep'ten tahliye edilen sivillere gönderilmek üzere okul yönetimine verdiğini söyledi.



Birkaç günde yaklaşık 3 bin lira toplandığını anlatan Karaoğlu, öğrencilere duyarlılık gösterdikleri için teşekkür etti.

KERMESTE ELDE EDİLEN GELİR “ŞEFKAT ÇADIRI”NA BAĞIŞLADILAR



Uşak'ta Enderun Yüksek Öğrenim Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları öğrencileri, Halepli savaş mağduru sivillere yardım amacıyla düzenlenen kermesten elde ettikleri geliri "Şefkat Çadırı"na bağışladı.



Uşak İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından Halepli sivillere destek amacıyla Tiritoğlu Parkı'nda düzenlenen kermeste, öğrencilerin hazırladıkları el işi ürünleri ve yiyecekler satıldı.

Almanya’daki hayırseverlerden yardım



Almanya'daki hayırseverlerin temin ettiği 2 bin battaniye, bin ayakkabı, 25 ton un, Sadakataşı Derneği tarafından, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'e getirilen ailelere ulaştırıldı.



Dernek başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada, Halepli ailelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını bildirdi.



KERMESTEN 45 BİN LİRA



Dicle Üniversitesindeki 9 öğrenci kulübü adına konuşan Abdullah Recai Hatipoğlu da "Dicle Üniversitesi Müslüman gençliği Halep'e ensar oluyor." sloganıyla, 12-16 Aralık'ta bir kermes düzenlediklerini ve kermesin yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.



Kermesten 45 bin lira gelir elde edildiğini söyleyen Hatipoğlu, katkıda bulunanlara teşekkür etti.



Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden de toplanan bir tır insani yardım Haleplilere gönderildi.

BAFRA’DAN 2 TIR İNSANİ YARDIM



Samsun'un Bafra ilçesinde, belediye ile Türk Kızılayı Bafra Şubesince düzenlenen kampanya kapsamında toplanan 2 tır yardım, Halep'e ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.



Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, yaptığı konuşmada, Türkiye ve İslam coğrafyasında emperyalistler ve uluslararası büyük güç odaklarının haince saldırılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

TEKİRDAĞ’DAN 10 TIR İNSANİ YARDIM



Tekirdağ’da, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle toplanan 10 tır yardım, tahliye edilen Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Sahil dolgu alanında düzenlenen programda konuşan Vali Mehmet Ceylan, Halep'ten tahliye edilen Suriyeli sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için Tekirdağ'dan 10 tır yardım toplandığını söyledi.

ÜMRANİYE’DEN 11 TIR YOLA ÇIKTI



Türk Kızılayı ve Ümraniye Belediyesi iş birliğiyle "Halep'te insanlık ölmesin" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, Türkiye Diyanet Vakfı Ümraniye Müftülüğü Şubesi organizasyonuyla toplanan yardım malzemelerini taşıyan 11 tır yola çıktı.

NEVŞEHİR’DEN 3 TIR YARDIM



Nevşehir Valiliğince Halepliler için düzenlenen kampanya kapsamında merkeze bağlı Çardak köyünden temin edilen çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri ve 50 ton patates taşıyan 3 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gönderildi.

BURSA’DAN 20 TIR İNSANİ YARDIM



Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Yıldırım İlçe Müftülüğü öncülüğünde toplanan gıda ve yardım malzemelerini taşıyan 20 tır, Suriyelilere gönderildi.

ÖĞRENCİLERDEN YARDIM KAMPANYASI



Kilis'te Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan para ve insani yardım malzemeleri, sınır ötesine gönderilmek üzere Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.



Topladıkları para ve insani yardımları okul idaresine getiren öğrenciler, öğretmenlerinde desteğiyle paketleyerek Türk Kızılayı yetkililerine iletti.

ÇORUMLU ÖĞRENCİLER HALEP’E DUYARSIZ KALMADI



Çorum'da çeşitli okullardaki öğrenciler tarafından toplanan 18 ton gıda malzemesi, Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.



Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Meclisi tarafından başlatılan ve kent merkezindeki bazı okullardaki öğrencilerin de desteğiyle temin edilen un, makarna ve bakliyat başta olmak üzere 18 tonluk gıda malzemesinin bölgeye gönderilmesi amacıyla okul bahçesinde tören düzenlendi.



Yardım malzemeleri yüklü tır, duanın ardından Halep'ten tahliye edilen insanlara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

ÜNİVERSİTEDE KERMES DÜZENLENDİ



Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri ile Türk Kızılayı tarafından, insanlık dramının yaşandığı Halep'ten tahliye edilen sivillere yardım ulaştırmak amacıyla kermes düzenledi.



Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik yerleşkesinde "Tut Kardeşinin Elini" sloganıyla yapılan ve gelirinin Haleplilere gönderileceği kermese, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

KENDİ HAZIRLADIKLARI YİYECEKLERİ SATTILAR



Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri kermeste, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri sattı.

YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERDEN 2 TIR İNSANİ YARDIM



Aydın'da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Halepliler için başlatılan yardım kampanyasına destek vererek 2 tır dolusu yardım malzemesi topladı.



Aydın KYK İl Müdürü Feti Karsak, Adnan Menderes Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, KYK Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayının ortaklaşa yürüttüğü "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" projesine yurtlarda kalan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.