Türkiye hak ettiği yolda emin adımlarla ilerleyecek

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye hak ettiği yolda, muasır medeniyetler yolunda, emin adımlarla ilerleyecek." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu.



Başbakan Yıldırım, "Diyorlar ki 'rejim değişiyor.' Ne rejimi kardeşim, bırakın rejim değişmesini, siz kafayı değiştirin. Dünya nereye gidiyor, siz nerede kaldınız? Rejimin falan değiştiği yok. Değişen, değişimin ta kendisidir. Değişime direnenler yok olacak, Türkiye hak ettiği yolda, muasır medeniyetler yolunda, emin adımlarla ilerleyecek." dedi.



"Millet iradesi neyse, bizim de istikametimiz odur" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hiç kimse bu millete zorla bir şey yapamaz. İşte 15 Temmuz'da bunu denediler, derslerini aldılar mı? Onlara dersini verdiniz mi? Millet iradesi neyse, bizim de istikametimiz odur. Daha güçlü, bölgesinde daha güvenli bir Türkiye için 'evet' diyoruz. Hizmetin, yatırımların, dev projelerin daha çabuk, zaman kaybetmeden yapılması için 'evet' diyoruz."