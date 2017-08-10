"Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-4" uygulaması

2 bin 731 kontrol noktasındaki uygulamada, eksikliği görülen 3 bin 690 araç trafikten men edildi.

Türkiye genelinde emniyet ve jandarmadan 8 bin 460 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-4" uygulamasında, 183 bin 505 araç ve sürücüleri denetlenerek, 20 bin 151'ine ihlalleri olduğu gerekçesiyle toplam 5 milyon 916 bin 594 liralık ceza kesildi.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yurt genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-4" gerçekleştirildi.



Ülke genelinde 4'üncü kez yapılan denetimlerle trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amaçlandı.



3 BİN 690 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Üç aşamalı olarak planlanan denetimlerde belirlenen 2 bin 731 kontrol noktasında 4 bin 273 ekipte görevli 5 bin 645'i polis, 2 bin 815'i jandarma olmak üzere 8 bin 460 personel görev aldı.



Uygulamada, 183 bin 505 araç ve sürücüleri kontrol edildi, ihlali tespit edilen 20 bin 151'ine 5 milyon 916 bin 594 lira cezai işlem uygulandı, eksikliği görülen 3 bin 690 araç trafikten men edildi.



80 KİŞİ YARALANDI



Denetimlerde 3 bin 707 sürücüye araç muayene süresini geçirmekten, 3 bin 588'ine emniyet kemeri ve kask kullanmamaktan, bin 506'sına araç zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 709'una takograf bulundurmamaktan, 484'üne standart dışı plaka kullanımından, 92'sine de alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldı.



Kontrollerde ayrıca aranan 80 kişi yakalandı, 5 çalıntı araç bulundu.



UYGULAMA ANLIK TAKİP EDİLDİ



Öte yandan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Yarbay Mete Özcan ve ilgili daire başkanları, uygulamayı Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden anlık olarak takip etti.



Araç sürücüleriyle koordinasyon merkezinden canlı bağlantıların kurulduğu denetimlerden vatandaşların oldukça memnun kaldığının görüldüğü belirtildi.