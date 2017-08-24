"Türkiye Güven Huzur-7" uygulaması

Bursa'daki uygulamada, kimlik sorgulaması sırasında bazı suçlardan arandığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da, Türkiye genelindeki "Türkiye Güven Huzur-7" adlı asayiş uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.



Merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde 700 polisin katılımıyla kent genelindeki umuma açık iş yerleri ile araçlarda asayiş uygulaması yapıldı.



Umuma açık yerlerde bulunanların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamalarına tabi tutulduğu çalışmalar kapsamında kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan noktalarda araçlar arandı.



Denetimlerde kimlik sorgulaması yapılan 882 kişiden 4'ü, bazı suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.



Ekipler, iki iş yerinde toplam 17 kişinin gerekli belgeler olmadan çalıştırıldığını tespit etti. Ayrıca 4 iş yeri hakkında sorumlularına sigara yasağına uymadıkları için yasal işlem başlatıldı.



Polis ekipleri 255 aracı denetleyerek bunlardan 9'unu trafikten men etti, 31 araç sahibine toplam 8 bin lira ceza kesti.