Türkiye genelinde sosyal etkinlik merkezleri açılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, 687 sayılı KHK ile yeni bir kurum türü olarak Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na giren ve belediyeler tarafından açılacak sosyal etkinlik merkezlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, ilkokul, ortaokul veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü bir özel öğretim kurumu olarak tanımlanan sosyal etkinlik merkezlerinin, açılış şartlarını, fiziki standartlarını, faaliyet alanlarını ve görevlendirilecek personelde aranacak özellikleri belirledi.



Düzenlemeye ilişkin bilgi veren MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, il milli eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında imzalanacak ve Bakanlıkça onaylanacak iş birliği protokolleri çerçevesinde açılacak sosyal etkinlik merkezlerinin kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının Bakanlıkça verileceğini ifade etti.



MERKEZLER ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK



Düzenleme ile sosyal etkinlik merkezlerinde, kurum müdürünün yanı sıra sanatsal ve sportif faaliyetler için öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici, kütüphane ile ödev ve proje araştırma salonlarında görevli lisans mezunu personel ve isteğe bağlı olarak diğer personel görevlendirilecek.



Merkezlerin ücretsiz hizmet vermesinin esas olduğunu vurgulayan Şamlıoğlu, yıllık etkinlik giderlerine katkı sağlamak amacıyla aylık brüt asgari ücretin dörtte birini geçmeyecek miktarda katkı ücreti alınabilmesinin de belediyelerin takdirinde olduğunu ifade etti.



Sosyal etkinlik merkezleri, haftanın her günü faaliyet gösterebilecek ve 07.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek her bir faaliyetin süresi 60 dakika olacak.



1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında yürütülecek faaliyetler ise saat 21.00'e kadar devam edebilecek. Merkezlerde her 24 öğrenciye bir grup oluşturulacak ve her grup için bir grup sorumlusu eğitim personeli görevlendirilecek.



ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT MERKEZLERİ KAPANIYOR



Şamlıoğlu, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin de artık faaliyetlerinin son bulacağını söyledi.



ÖZEL OKULA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERE 36 ŞARTI



Özel okulun, eğitim öğretim desteği almak için bir derslikte bulunması zorunlu olan asgari öğrenci sayısının 12'den 6'ya düşürüldüğünü de bildiren Şamlıoğlu, "Çocukların 36'ıncı ayını tamamladıkları ay itibarıyla özel okul öncesi eğitim kurumlarına kaydolabileceği düzenlendi." bilgelerini paylaştı.