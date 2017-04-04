Türkiye genelinde 'Huzur operasyonu'

"Türkiye Huzur" uygulaması kapsamında, ülke genelinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştiriliyor.

Ülke genelinde akşam saatlerinde başlayan "Türkiye Huzur" uygulaması kapsamında İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla hava destekli olarak eğlence mekanları, umuma açık yerler ve denizde denetim yapılıyor.



Operasyona, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri katılıyor.



Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.



Sahil şeridi olan ilçelerde uygulamaya deniz polisi ekipleri de katılırken, yol uygulamalarında otomobillerin iç ve bagaj kısımları da aranıyor.



Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen "Türkiye Huzur" uygulamasına, polis helikopteri destek veriyor.

DİYARBAKIR'DA 2 BİN PERSONEL KATILIYOR



Diyarbakır'da, polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla "huzur" operasyonu başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla operasyon başlattı. 2 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında kentteki metruk binanlar, kafe ve eğlence merkezlerinde denetim yapılıyor.