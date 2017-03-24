Türkiye, Finlandiya'yı iki golle geçti

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. maçında Milli takımımız Finlandiya'yı ilk 13 dakikada Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

A Millilerimiz Finalnadiya'yı 2-0 yenerek grubunda puanını 8'e yükseltti.



Stat: Antalya



Hakemler: Jesus Gil Manzano, Roberto Alonso Fernandez, Juan Carlos Yuste Jimenez (İspanya)



Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Ömer Toprak, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Arda Turan, Volkan Şen, Yunus Mallı, Olcay Şahan, Cenk Tosun



Finlandiya: Hradecky, Arkivuo, Arajuuri, Moisander, Uronen, Lod, Mattila, Ring, Hetemaj, Pukki, Pohjanpalo



Goller: Dk. 9 ve 13 Cenk Tosun (Türkiye)



Sarı kartlar: Dk. 39 Arajuuri, Dk. 43 Mattila (Finlandiya)



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Türkiye öne geçti. Sol kanattan İsmail Köybaşı'nın ceza sahasına ortasında, ön direkte Olcay Şahan topukla meşin yuvarlağı arka direğe aşırdı. Kale sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kaleci Hradecky'nin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0



13. dakikada Türk Milli Takımı farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Selçuk İnan'ın kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte topa iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hradecky'nin sağından ağlara gitti: 2-0



23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Volkan Şen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



37. dakikada Finlandiya defansının uzaklaştırmak istediği top, Volkan Şen'in müdahalesiyle yükseklik kazanarak ceza sahasına düştü. Savunmanın hatasından faydalanarak topla buluşan Olcay Şahan'ın diziyle vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



41. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Türk Milli Takımı defansının uzaklaştıramadığı top, Pukki'de kaldı. Bu oyuncunun geri çıkardığı topa ceza yayı içinde Hetemaj bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak iki kale direğinin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA İZLEDİ



A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile yaptığı maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.



Erdoğan'ın yanı sıra müsabakayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da takip etti.



MAÇA YOĞUN İLGİ



Antalyalı futbolseverler milli maça yoğun ilgi gösterdi.



Antalya Stadı'nda oynanan maç için satışa sunulan biletler, yaklaşık 10 gün önceden tükendi.



2015'te yapımı sona eren Antalya Stadı'ndaki karşılaşmayı 33 bin futbolsever tribünlerden seyretti.



TERİM'DEN 5 DEĞİŞİKLİK



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Kosova maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.



A Milli Takım, Finlandiya müsabakasına Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Ömer Toprak, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Arda Turan, Volkan Şen, Yunus Mallı, Olcay Şahan ve Cenk Tosun 11'i ile başladı.



Ay-yıldızlı takımın elemelerde yine Antalya'da yaptığı Kosova maçında 11'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Hasan Ali Kaldırım ve Burak Yılmaz aday kadroda yer almazken, Oğuzhan Özyakup ile Ahmet Yılmaz Çalık yedekler arasında oturdu.



Kosova karşılaşmasının 11'inde bulunmayan İsmail Köybaşı, Ömer Toprak, Olcay Şahan, Yunus Mallı ve Cenk Tosun, Finlandiya mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer aldı.



100 METRELİK TÜRK BAYRAĞI



Karşılaşma öncesinde yapılan koreografide yaklaşık 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.



Türkiye Futbol Federasyonunun yeni sponsorlarından Arçelik tarafından yaptırılan ve Antalya Stadı'nın doğu tribününde yükselen dev Türk bayrağının altında, "Milli takıma başarılar dileriz." yazısı yer aldı.



100 BİN BAYRAK DAĞITILDI



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşmaya özel 100 bin Türk bayrağı dağıttı.



Saran Holding'in TFF'ye verdiği bayrak desteğiyle 33 bin kapasiteli Antalya Stadı'nı tüm koltukları Türk bayraklarıyla donatıldı.



Stat dışındaki etkinlik alanlarında da yaklaşık 70 bin bayrak futbolseverlere verildi.



MAÇ ÖNCESİ ÖZEL ETKİNLİKLER



Finlandiya karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi.



Antalya Stadı önünde etkinlik alanına kurulan sahnede konserler ve DJ performansının yanı sıra çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.



Etkinliklerde ayrıca Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı da afiş ve pankartlarla tanıtıldı.