Türkiye-Finlandiya maçına İspanyol hakem

A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile 24 Mart Cuma günü yapacağı maçı İspanyol hakem Manzano yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile 24 Mart Cuma günü yapacağı maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Manzano'nun yardımcıları Roberto Alonso Fernandez ve Juan Carlos Yuste Jimenez olacak.



Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Carlos Del Cerro Grande üstlenecek.