Türkiye-Finlandiya kapalı gişe
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Antalya'da Finlandiya ile oynayacağı maçın biletleri tükendi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart Cuma günü Antalya'da Finlandiya ile oynayacağı maçın biletleri tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda oynanacak maçın biletlerinin tamamının satıldığı belirtildi.
Açıklamada, biletlere yoğun ilgi gösteren futbolseverlere teşekkür edildi.