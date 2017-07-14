Türkiye, FETÖ'nün gerçek yüzünü dünyaya anlattı

Türkiye, FETÖ'nün geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün ardından uluslararası kamuoyu nezdinde örgüte karşı, Cumhuriyet tarihinin en yoğun bilgilendirme kampanyalarından birini sürdürüyor.

Türkiye, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki 250 şehidin verildiği ve 2 bin 193 vatandaşın gazi olduğu darbe girişiminin ardından, örgüte karşı uluslararası kamuoyu nezdinde Cumhuriyet tarihinin en büyük bilgilendirme mücadelelerinden birini veriyor. Bu çerçevede Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcilikleri, örgüte karşı yürüttüğü mücadele kapsamında, 400'den fazlası Cumhurbaşkanı ve Başbakan düzeyinde olmak üzere toplamda 12 bini aşkın resmi temas gerçekleştirdi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından örgütle mücadele amacıyla birçok çalışma yürüttü.



FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele 15 Temmuz darbe girişiminden önce başladı. Bakanlığın 17-25 Aralık 2013 sürecini izleyen dönemde gerçekleştirdiği girişimler neticesinde, yurt dışındaki FETÖ yapılanmasına karşı çeşitli somut adımlar atıldı. Bu kapsamda bazı ülkelerdeki FETÖ iltisaklı okullar kapatıldı veya devlet yönetimine devredildi.



Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz gecesinden itibaren de örgüte karşı uluslararası kamuoyu nezdinde Cumhuriyet tarihinin en yoğun bilgilendirme çabalarından birini sürdürüyor. Bakanlığın mesaisinin ağırlıklı bir bölümünü FETÖ’yle mücadele konusu oluşturuyor.



Bu bağlamda 15 Temmuz'un ardından Türkiye'de ve yurt dışında gerçekleşen tüm üst düzey ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı düzeyindeki muhataplarla yapılan görüşmelerin ana gündemi 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve FETÖ oldu.



12 BİNDEN FAZLA TEMAS GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Tüm dış temsilcilikler darbe girişiminin yapıldığı saatlerden itibaren bugüne kadar aralıksız olarak resmi girişimlerini sürdürdü. Bir yılda Türkiye'nin diğer ülkelerdeki temsilciliklerinin münhasıran FETÖ konusunda gerçekleştirdikleri resmi temasların toplamı 12 bini aştı. Bu girişimlerin 400'den fazlası ise Cumhurbaşkanı ve Başbakan düzeyinde yapıldı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 15 Temmuz gecesi sabaha kadar yabancı muhataplarıyla 26 telefon görüşmesi yaptı. Ayrıca Çavuşoğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir yıllık süreçte, konuya ilişkin yaptığı telefon görüşmesi sayısı 304 iken, gerçekleştirdiği temaslar 808'i buldu.



YAZILI VE GÖRSEL BASINA 2 BİN 798 MÜLAKAT VERİLDİ



Bakanlık, resmi girişimlerin yanı sıra yabancı kamuoylarını bilgilendirme faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede büyükelçilikler ile başkonsolosluklar, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ konusunda bugüne kadar yazılı ve görsel basına 2 bin 798 mülakat verdi. Bunların 602'sini görsel, 2 bin 196'sını ise yazılı basın oluşturuyor. Öte yandan düzenlenen basın toplantısı sayısı 267 iken yayımlanan 646 makale ve mektup bulunuyor.



"15.07.GOV.TR" İNTERNET SİTESİ AÇILDI



Ayrıca Bakanlık, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve bu kanlı terör hadisesinin arkasındaki FETÖ hakkında uluslararası kamuoyunu aydınlatmak amacıyla İngilizce "15.07.gov.tr" internet sitesini aralık ayında açtı.



PERSONELİN DÖRTTE BİRİNİN İLİŞİĞİ KESİLDİ



Dışişleri Bakanlığı, bir yandan FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasıyla mücadelesini sürdürürken, diğer taraftan da Bakanlığa sızmış FETÖ unsurlarının temizlenmesi yolunda ciddi çaba sarf ediyor. Bu kapsamda, personelin yaklaşık yüzde 25'inin Bakanlıkla ilişiği kesildi.



15 TEMMUZ ANMA ETKİNLİKLERİ



Bakanlık 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde, darbe girişiminde şehit ve gazi olan vatandaşları anmak, hain darbe teşebbüsünün bertaraf edilmesinde en büyük etken olan demokrasi ve milli irade bilincini vurgulamak ve bu vesileyle FETÖ'nün gerçek yüzü hakkında bulundukları ülkelerdeki kamuoylarını bilgilendirmek amacıyla yurt dışındaki tüm temsilciliklerde, 9 Temmuz'dan bu yana da kapsamlı faaliyetler gerçekleştiriyor. Bakanlığın bu minvalde yürüttüğü çalışmalar 16 Temmuz'a kadar devam edecek.



Öte yandan darbe girişiminin yıl dönümü 15 Temmuz'da, Türkiye'nin tüm temsilciliklerinde anma törenleri düzenlenecek. Bu kapsamda basın toplantıları gerçekleştirilecek, sergi ve benzeri etkinlikler yapılacak.​