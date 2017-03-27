Türkiye Extrem Bodrum Festivali

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen motor sporları organizasyonu sona erdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Extrem Bodrum Festivali adıyla düzenlenen motor sporları organizasyonu sona erdi.



TÜRKİYE EXTREM BODRUM FESTİVALİ



Halikarnas Motor Sporları Kulübü (HMK) tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinden 200 dolayında sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, Kızılağaç mevkisinde bulunan Arena Motosiklet parkurunda yapılan yarışlar, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.



Enduro, ATV ve UTV klasmanında yapılan yarışlarda zor anlar yaşayan ve kaza geçiren sporcular oldu. Araçları devrilerek düşen sporculardan bazıları kazayı hafif şekilde atlatırken, çeşitli yerlerinden yaralan 5 kişi sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Enduroda yıldızlarda Baran Bulut Kocaman, gençlerde Burak Akbulut, ustalarda Mert Kökçü, veteranlarda Soner Gökşen, kadınlarda Gökçen Kabaş, prestij yarışında Barış Tok, hobi A'da Erdem Töraydın, hobi B'de Mehmet Kırbaş birinci oldu.



ATV'de Burak Kaya, ATV iki çekerde Mehmet Saygın, UTV'de ise Levent Köksal birinciliği elde etti.