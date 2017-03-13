Türkiye 'Evet'le yenilmezliğe yükselecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İnanıyorum ki Türkiye'de yapılacak sistem değişikliği Avrupa'nın demokratikleşmesinde teşvik edici rol oynayacak, ilham verecektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin TBMM'de 21 Ocak 2017'de kabul edildiğini ve halk oylamasının da 16 Nisan'da yapılacağını anımsatan Bahçeli, "Değişen, değişecek olan rejim olmayıp hükümet sistemidir. Yeni sistem inşasının demokratik yollarla sağlanacak olması da büyük kazançtır. Ülke ve dünya gündemi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kilitlenmiş, tartışmalar keskinleşmiş, tahrik ve tahripkar bakışlar kamçılanmıştır." ifadesini kullandı.



"ATINI NALLAYIP İTİNİ YALLAYARAK VATANDAŞIMIZIN ÜZERİNE SALAN VE SALDIRAN HOLLANDA"



İbn-i Sina'nın "Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir." sözünü hatırlatan Bahçeli, şu görüşleri paylaştı:



"Şu sıralar bakan ama görmeyenlerin sayısı ne çoktur. Türk milleti meşru ve egemen iradesiyle hükümet etme sistemini değiştirecektir. Peki Avrupa niye kaynamakta, niye kayış atmaktadır? Hadi CHP, HDP, FETÖ, PKK, PYD-YPG, DHKP-C, eli kanlı aydınlıkçılar itiraz ediyor da Avrupa ülkelerine ne oluyor, onlar niye hopluyor? İnanıyorum ki Türkiye'de yapılacak sistem değişikliği Avrupa'nın demokratikleşmesinde teşvik edici rol oynayacak, ilham verecektir. Anayasal monarşiyle yönetilen ülkelerin gerçek demokrasiyle buluşup prangalarından kurtulmasına 16 Nisan referandumu öncü olacaktır."



Bahçeli, Hollanda'daki gelişmelere de değindiği paylaşımında, "Atını nallayıp itini yallayarak vatandaşlarımızın üzerine salan ve saldıran Hollanda niye rahatsızdır? Bu vahşilik, bu Vandallık niyedir? 16 Nisan'dan sadece Hollanda mı çekinmektedir? Elbette hayır. Kral ve kraliçelerin elinde bulunan Avrupa ülkelerini korku sarmıştır. Belçika, Danimarka, İspanya, Norveç, İsveç ve de içten içe Birleşik Krallık Türkiye'nin kendi iradesiyle sistem değiştirmesinden ürkmüştür." ifadelerine yer verdi.



"AVRUPA AĞIR HASTADIR, HOLLANDA KOMADADIR"



Hollanda'da 15 Mart'ta yapılacak seçimlerin demokratikleşme için bir milat, rejim değişikliğinin kıvılcımını çakması açısından da tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Bahçeli, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:



"Hollanda'da yaşayan soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza sesleniyorum, Türkiye-Hollanda ilişkilerini gerenleri sandıkta unutmayın. Türk milletine hakaret eden, kötü söz sarf eden, barbarlık ve kaba güçle insanımıza, değerlerimize saldıran partilere taviz ve onay vermeyin. Şayet Türk ve Türkiye düşmanlığını meslek edinmiş partilerde Türk soylu aday varsa çekilmesi, demokratik tepkisini göstermesi temennimdir.



Avrupa kendine bakmalı, asırlık monarşik yönetimlerin tasallut ve ambargosundan kurtulmayı denemeli, bunu da başarabilmelidir. Hasta olanın şifa dağıtması, reçete yazması akıl ve mantık dışıdır. Avrupa ağır hastadır, Hollanda komadadır ve kriz üstüne kriz geçirmektedir. Türk milleti 16 Nisan'da sandığa gidecektir. Hiç kimse, hiçbir sözde demokrasi ve özgürlük şampiyonu gocunmasın, gücenmesin, işine baksın. Son yurdumuzdan yayılacak milli irade ve demokrasi depremi yaşlı kıtayı çatır çatır sallayacak, sonunda acı gerçekleriyle yüzleştirecektir."



"TÜRKİYE 'EVET'LE YENİLMEZLİĞE YÜKSELECEKTİR"



Bahçeli, Avrupa'nın demokratikleşmeye ihtiyacının kaçınılmaz ve ertelenemez boyutta olduğuna işaret ettiği paylaşımında, şunları kaydetti:



"16 Nisan bu nedenle küresel de önemdedir. Diyorum ki bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez. Devlet için 'Evet', millet için 'Evet', Cumhuriyet için 'Evet', Türklüğün bekası için 'Evet'. Türk milleti 'Evet' dedikçe, Avrupa ülkeleri titreyip tökezliyor. Tahtlar sallanıyor, taç giyenlerin yüzleri sararıp, yüreklerine korku düşüyor. İnanarak söylüyorum, dünya ve Avrupa'ya bir 'Evet' yetecek, Türkiye 'Evet'le yenilmezliğe yükselecektir. Sonuna kadar devlet, sonsuza kadar millet, 16 Nisan'da 'Evet'. 16 Nisan'da Türkiye'de hükümet sistemi değişecek, Avrupa'da ise rejim değişikliğinin ilk adımı atılacaktır. Evet, meselenin özü budur."