Türkiye-Ermenistan sınırında büyükbaş hayvan kaçakçılığı

Iğdır'da Ermenistan'dan Türkiye'ye kaçak olarak getirildiği belirtilen 47 büyükbaş hayvan yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye-Ermenistan sınırında çok sayıda büyükbaş hayvan olduğu ihbarı üzerine, Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.



Sınır hattında yapılan aramalar sonucu, Ermenistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen 47 büyükbaş hayvan bulundu.



Hayvanlara jandarma ekiplerince el konulurken, 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.