Türkiye-Ermenistan sınırına kamera sistemi kuruldu

Kars Valiliği, Türkiye-Ermenistan Kars sınır hattının daha güvenli hale getirilmesi için kamera sistemi kurulduğunu açıkladı.

Türkiye ile Ermenistan arasında Kars sınır hattının sürekli aktif şekilde izlenmesi için Kars İl Özel İdaresi tarafından "Analitik Çevre Güvenlik Sistemi" kuruldu.



Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, projenin 3 Ağustos'ta ihalesinin yapıldığı anımsatıldı.



Yüklenici firma ile 17 Ağustos'ta sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sınır hattında kamera montajı ve sabitleme işlemleri tamamlanmıştır. Devreye alma ve sistemin test aşamaları ise devam ediyor. 2 milyon 880 bin liraya mal olacak proje ile Türkiye-Ermenistan Kars sınır hattı daha güvenli hale getirilerek zaman zaman yaşanan çeşitli olumsuzluklar da önlenmiş olacak."