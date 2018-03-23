Türkiye, Erbil'e Uçuş Yasağını Kaldırdı

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta Erbil'deki uçuş yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta Erbil'deki uçuş yasağının kaldırıldığını açıkladı. Yıldırım, "Bir şekilde tasvip etmediğimiz Kuzey Irak refarandumu sonrasında hava sahası kapanmıştı. Irak merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Biz de aynı doğrultuda hava sahasını bugün itibariyle açıyoruz. Erbili kapsayacak, Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak" dedi.

Kaynak: Ajanslar