Türkiye enerjide 'rüzgarı' arkasına aldı

Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde devreye giren 958 megavatlık elektrik üretim kapasitesinin yüzde 41'ini rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu.

Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde devreye giren 958 megavatlık elektrik üretim kapasitesinin yüzde 41'ini rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.



AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk çeyreğinde elektrikte kurulu güç 79 bin megavata ulaştı. Söz konusu dönemde kurulu güce 958 megavat yeni kapasite eklendi. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 858 megavat olarak kaydedilmişti.



Bu yıl ocak-mart döneminde devreye alınan kurulu gücün yüzde 41'i (395,6 megavat) rüzgar enerjisi santrallerinden geldi. Böylece, söz konusu dönemde kurulu güce en fazla katkı sağlayan kaynak rüzgar oldu.



Bu dönemde farklı illerde 38 rüzgar enerjisi santrali devreye alndı. Bu santrallerin en büyüğü Kırklareli'nde devreye alınan 41,60 megavatlık kurulu kapasiteye sahip AİRRES-4 santrali oldu.

İKİNCİ SIRADA HES'LER VAR



Türkiye'de bu yılın ilk üç ayında devreye alınan kurulu gücün yüzde 30,4'ünü (292 megavat) hidroelektrik santralleri (HES) oluşturdu.



HES'leri, 150 megavatla kömür santralleri ve 67 megavat ile doğalgaz santralleri izledi.



Ayrıca, bu dönemde 45 megavat kapasiteye sahip jeotermal enerji santrali ve 8,4 megavat kapasiteye sahip biyokütle ve atık ısı santrali işletmeye alındı.

RÜZGARDA KAPASİTE ARTACAK



Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında rüzgarda ve güneş enerjisinde gelecek 10 yıl içinde söz konusu alanlarda 10 biner megavat kurulu kapasitenin daha devreye alınacağını açıklamıştı.



Albayrak, güneş enerjisinde geçen ay yapılan bin megavatlık Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini anımsatarak, "Rüzgar YEKA'sı için şartname inşallah bir iki hafta içinde açıklanacak. Dünyadaki birçok büyük rüzgar üreticisi firmalarla görüştük, hepsinin de ilgili olduğu görüşmeler neticesinde şartnameyi açıklayacağız inşallah. Bu yaz bitmeden YEKA uygulamasını rüzgarda da hayata geçireceğiz. Yaklaşık 8 bin kalem kırılımı olan rüzgar türbini teknolojisinde muazzam bir yerlileştirmenin önünü açacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.