Türkiye Enduro ve ATV şampiyonaları

Şampiyonada Enduroda İzzet Kazdal, ATV'de ise Bilal Şengün birinci oldu.

Bodrum ilçesinde, Türkiye Enduro Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı ile Türkiye ATV Şampiyonası'nın 2'nci ayak mücadelesi sona erdi.



TÜRKİYE ENDURO VE ATV ŞAMPİYONLARI



Türkiye Motosiklet Federasyonunca Kızılağaç mevkisindeki parkurda düzenlenen organizasyonun son gününde, Enduroda 65, ATV'de 14 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.



Yarışlarda Enduro genel klasmanda İzzet Kazdal birinci olurken, Bayram Uysal ikinci ve Emre Çoşar üçüncülüğü elde etti.



Bilal Şengül'ün birinci olduğu ATV'de ise Mehmet Saygın ikinci ve Atilla Serttaş üçüncü oldu.



Enduro'da üç yarışçının mücadele ettiği kadınlar kategorisinde ise Gökçen Kabaş ilk sırada yer aldı.



Düzenlenen törenle dereceye girenlere kupa ve çeşitli hediyeler verildi.



Altı etaptan oluşan Türkiye Enduro Şampiyonası'nın 4'üncü ayak yarışları 7-8 Ekim'de Fethiye'de, dört etaptan oluşan Türkiye ATV Şampiyonası'nın 3'üncü ayak mücadelesinin ise 23-24 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirileceği öğrenildi.