'Türkiye, en iyi modellerden biri'

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Arzu Akalın, ABD'de faaliyetlerine hız veren Türken Vakfı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TÜRGEV Başkanı Akalın, New York'ta temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yeni yurt binası ve diğer çalışmalarıyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu.



Akalın, Türken Vakfı hakkında kapsamlı bilgiler verirken, "TÜRGEV ve Ensar Vakfı iş birliğinde 4 sene önce ABD'deki ilk faaliyetlerimizi Türken Vakfı ile başlatmış olduk. Türkiye'den gelip burada dil eğitimi, yüksek lisans veya doktora eğitim almak isteyen öğrenci kardeşlerimize güvenli ortamlar sağlıyoruz." diye konuştu.



Akalın, yurt dışındaki çalışmalarında hizmet sundukları öğrencilere aynı zamanda akademik başarıları anlamında da katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.



Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler



"Gençlik Köprüsü" projesinden bahseden Akalın, bu projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını ve farklı ülkelerden gelen gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bu kapsamda Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerin çoğunun ilk kez Türkiye'yi ziyaret ettiklerini belirten Akalın, bu kişilerin ziyaretlerinde gördükleri birçok şeyden oldukça etkilenmiş olarak kendi ülkelerine döndüklerini vurguladı.



Türken'in New York'ta inşa etmeyi planladığı yeni yurt binasıyla ilgili olarak da Akalın, "4 yıldan beri hummalı bir şekilde çalışılıyordu, çünkü bürokratik olarak altyapı çalışmaları gerekiyordu. 21 katlı ve 200 öğrenciye ev sahipliği yapacak yurt binamız Manhattan'ın merkezi bir bölgesinde yer alacak." bilgisini verdi.



"2014 yılında Türken Vakfı kuruldu"



New York'ta konuşan Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu da, vakfın 2012 yılında yurt dışına açılma yönünde bir istişare kararı aldığını ve bir yıl sonra bunun için ilk adımını attığını anlattı.



Dilberoğlu, "Bu kapsamda 2014 yılında ABD'de Türken Vakfı kuruldu. Türkiye'den ABD'ye gelen ya da dünyanın farklı ülkelerinden gelen Müslüman öğrencilere hizmet vermek üzere yurt, ev ve burs faaliyetlerimize hız verdik." dedi.



"Birkaç sene içinde ülke genelinde var olmayı hedefliyoruz"



Temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan yeni yurt binasının 2 yıl içinde bitirilmesini hedeflediklerinin altını çizen Dilberoğlu, "Bunun yanında tüm Amerika kıtasında da faaliyetlerimizi yaygınlaştırma yönünde bir amacımız var. Şu anda 5-6 eyalette faaliyetimiz var ancak birkaç sene içinde inşallah ülke genelinde var olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.



Dilberoğlu, "Dünyanın her yerindeki Türk öğrencilerimizin üniversite tercihlerinde Türken ABD, Türken Kanada, Türken Brezilya, Türken Almanya ve Türken Suudi Arabistan gibi oluşumlarla onların yanlarında olmaya niyetimiz ve gayretimiz var. Allah bu halis niyetimizi hayra tebdil etsin." değerlendirmesini yaptı.



"Türkiye, en iyi modellerden biri"



Türken Vakfı'nın New York buluşmasına katılan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.



Awad, "Türkiye'nin gelişim ve kalkınmasının yanında, dünyanın farklı coğrafyalarındaki sorunlara yaklaşımı da kendi bölgesinde ve dünyanın her yerinde en iyi bir modellerden biridir." ddiye konuştu.



Aynı etkinlikte görüşlerini aktaran ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal de, Amerikalı öğrencilerinden bazılarının Türken aracılığıyla Türkiye'ye yaptıkları ziyaretten çok etkilendiklerini anlatarak, "Türken Vakfı harika bir iş çıkarıyor, bunu birinci elden tecrübe ettik. Türkiye'den gidip dönen genç arkadaşlarımızın izlenimleri gerçekten çok iyiydi." dedi.