Türkiye düşseydi İslam Coğrafyası düşerdi

Malezya’da düzenlenen Asya Yerel Gençlik Meclisleri Toplantısı’nda 15 Temmuz darbe girişimi de değerlendirildi. Katılımcı ülkelerin temsilcileri, terör örgütü FETÖ'ye karşı Türkiye'nin yanında oldukları mesajını verdi.

Asya Yerel Gençlik Meclisleri İkiz Şehirler Toplantısı 25-27 Mart tarihleri arasında Malezya’nın Melaka şehrinde düzenlendi. Birleşmiş Milletler ve kamu otoriteleri ortaklığında düzenlenen toplantıya Türkiye’yi temsilen Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş katıldı. 3 gün süren toplantıda ikili birçok görüşme gerçekleştiren Ağırbaş, Türkiye’nin yürüttüğü birçok uluslararası projeyi gündeme taşıdı. Yeşil çevre ve yenilenebilir enerji projelerinin konuşulduğu toplantıda Türkiye’ye 15 Temmuz desteği geldi.



ASYA, TÜRKİYE’Yİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR



Asya Kıtası’nda yaşayan halkın Türkiye’ye Osmanlı’dan bu yana hoşgörü ile baktığına şahit olan Ağırbaş, Asyalılar’ın FETÖ’yü bildiğine vurgu yaptı. Ziyareti sırasında Türkiye’ye yönelik yoğun bir ilgi ve sempatinin varlığına şahit olan Ağırbaş, Türkiye’nin 15 Temmuz’da karşı karşıya kaldığı FETÖ tehdidine ilişkin bölgede ‘Türkiye düşseydi İslam Coğrafyası da düşerdi’ düşüncesinin hâkim olduğunu ifade etti.







TÜRKİYE ÖRNEK ALINIYOR



Yenilenebilir enerji konusunun ele alındığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Kadir Topbaş’ın yenilenebilir enerji konusunda attıkları adımları anlatma imkânı yakalayan Ağırbaş, çalışmaların oldukça ilgi çektiğini, Asya Kıtası’nda birçok konuda Türkiye’nin örnek alındığının altını çizdi.



Asya ülkeleri ile geliştirilebilecek çalışma ve projelerin konuşulduğu ikili görüşmeler gerçekleştiren Ağırbaş, birçok ülke temsilcisinin dünya gençliğine verdiği destekten dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a teşekkür ettiğini ifade etti.







FETÖ’NÜN TÜRKİYE’YE ZARARLARI



3 gün süren toplantıda dünyanın farklı ülkelerinden gençlerle bir araya gelen Ağırbaş, Türkiye'deki son gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı sistemi, FETÖ/PDY terör örgütünün Türkiye ve dünya genelinde yol açtığı zararlar ve terörizmle mücadele konusundaki düşüncelerini muhataplarıyla paylaştı.



Ağırbaş son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1997 yılında İBB Başkanlığı döneminde imzasıyla kurduğu Gençlik Meclisi’nin İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın yerel ve küresel plandaki gençlik vizyonu doğrultusunda uluslararası alanda etkin olmaya devam edeceğini dile getirdi.



