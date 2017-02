Türkiye, dünyanın en iyi liglerinden birisine sahip

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Castro, Türkiye'nin dünyanın en iyi liglerinden birisine sahip olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Andre Castro, son 3 haftada yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.



Açıklamalarda bulunan Castro, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda aldıkları 1 puanın önemine değindi.



Ligin son maçlarında aldıkları iyi sonuçları daha değerli kılmak adına önlerindeki Bursaspor mücadelesinden mutlak 3 puanla ayrılmaları gerektiğini belirten 28 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:



"Oldukça zor ve önemli bir maça çıkacağız. Bursaspor mücadelesini kesinlikle kazanmak istiyoruz. Takım olarak tamamen motive olmuş durumdayız. Aldığımız önemli galibiyetler motivasyonumuzu artırdı. Her zaman bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Oldukça rekabetçi bir ligde mücadele ediyoruz. Çalışmaya devam ederek daha üst basamaklara tırmanmamız gerekiyor."



"KEMAL HOCAYLA MUTLULUK GELDİ"



Portekizli orta saha oyuncusu, lige kötü başladıklarını ancak teknik direktör değişikliğinin takıma olumlu yansıdığını dile getirdi.



Tecrübeli futbolcu, "Lige kötü bir başlangıç yaptık. Bu başlangıcın ardından takımımızda bir teknik direktör değişikliği gerçekleşti. Kemal hocayla birlikte takımımıza daha fazla organizasyon ve mutluluk geldi. Konsantrasyonumuz üst seviyede. Kemal hoca bize yardımcı oluyor. Biz de ona elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN İYİ LİGLERİNDEN BİRİSİNE SAHİP"



Kariyerinde daha önce Portekiz ve İspanya'da forma giyen Andre Castro, Spor Toto Süper Lig'in dünyanın en iyi ligleri arasında olduğunu anlattı.



Süper Lig'in, ülkesi Portekiz'de her sene daha iyi tanındığını bildiren deneyimli oyuncu, "Türkiye, dünyanın en iyi liglerinden birisine sahip. Portekiz'deki Türkiye algısı her sene daha iyiye doğru gidiyor. Buraya geleli 4 sene oldu ve bu sürede ülkemde Türkiye ligi hakkında daha fazla konuşulmaya başlandığını düşünüyorum. Bu, sadece burada oynayan Portekizli ya da büyük oyuncularla alakalı değil, diğer takımların sahip olduğu değerler de Türkiye liginin Portekiz'de konuşulmasına ön ayak oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Süper Lig'de bu sezon kimin şampiyon olacağını şimdiden tahmin etmenin zor olduğunu ancak lider Beşiktaş'ın önemli bir avantajı bulunduğunun altını çizen lacivert-beyazlı futbolcu, "Lig oldukça çekişmeli geçiyor. Her takımın birbirini yenebildiği bir ligden bahsediyoruz. Şu an için kimin şampiyon olacağını söylemek zor. Beşiktaş avantajı elinde bulunduruyor ve iyi gidiyor diyebiliriz fakat önümüzde oynanacak çok maç var. Böyle bir ligde oynanacak bu kadar maç varken kimin şampiyon olacağını tahmin etmek zor." diye görüş belirtti.



Andre Castro, vatandaşı Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın gösterdiği performansla büyük saygı uyandırdığını vurguladı.