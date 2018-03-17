Türkiye dünya tarihine geçecek! Müthiş başarı

Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, "Gemiler neden insansız olmasın? Biz HAVELSAN olarak insansız savaş botları geliştirilmesi üzerine küçük çaplı bir çalışma yapıyoruz aslında." dedi.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany'nin moderatörlüğünde düzenlenen oturumda konuşan Atalay, üretim teknolojilerinin bilişim teknolojileriyle entegre hale getirilerek etkinliğin ve kalitenin artırılması yönündeki çalışmaların tersanelerde de başladığını söyledi.

Dijital teknolojilerin kullanılmasıyla tersanelerin akıllı hale getirilmesi konusunda ülkede ve dünyada ciddi çalışmalar yapıldığını dile getiren Atalay, bunun verimliliği, kaliteyi artırdığını bildirdi.

Atalay, gemilerin akıllı hale getirilmesi konusuna değinerek, şöyle devam etti:

"Geleneksel gemilerde ne kadar dijital teknoloji kullanılıyor bilmiyorum ama biz bütün savaş gemilerinin son derece akıllı olduğunu söyleyebiliriz. İçindeki tüm sensörler, silahlar, makine, teçhizat yazılımlar tarafından etkin bir şekilde yönetiliyor. Gerçekten savaş gemileri çok akıllı ve mevcut teknolojilerin hemen hepsinin kullanıldığı gemiler haline gelmiş vaziyette. Bunun artarak devam edeceği aşikar."

Atalay, gemilerde, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, geminin arızalanmadan uyarı vermesi, dijital navigasyon gibi dijital sistemlerin kullanılmaya başlandığını aktardı.

"Gemilerde artık geniş bant internet de kullanılmalı"

Atalay, liman hizmetlerinin daha verimli yapılması, liman güvenliği, gemicilikte gümrüklemeyle ilgili tek noktadan verilmesi gibi işlemler için dijitalin önemli olduğunu ve bu alanlarda dijital teknolojinin kullanılmaya başlandığını söyledi.

Savunma alanında dijitalleşmeyi "ağ destekli yetenek" şeklinde tanımladıklarını dile getiren Atalay, "Bugüne kadar genellikle dar bant telsiz haberleşmesi kullanılıyor denizcilikte. Ancak artık gemilerimizde geniş bant internet bağlantılarının sağlanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Atalay, zirve kapsamında düzenlenen oturumlarda bazı sektör temsilcilerinin insansız deniz araçlarının olacağına inanmadıkları yönündeki sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Siz inansanız da inanmasanız da dünya buraya gidiyor. Her türlü kara, hava, deniz araçlarının insansız olması kaçınılmaz. En son insanlı savaş uçağının F35 olacağı söyleniyor. Bundan sonraki bütün savaş uçaklarının insansız olacağı açık. Bütün planlar bu yönde. Kara araçları da başladı zaten Kaliforniya'da insansız araca ehliyet alınmış. Hava araçları başladı. İnsansız hava taksilerin denemeleri başladı. Gemiler neden insansız olmasın? Biz HAVELSAN olarak insansız savaş botları geliştirilmesi üzerine küçük çaplı bir çalışma yapıyoruz aslında."

Kaynak: ajanslar