Türkiye dünya polisini eğitiyor

TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde son 9 yılda 30 ülkenin emniyet teşkilatının modernleştirilmesi amacıyla güvenlik güçlerine yönelik eğitim programları düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği" projesi kapsamında, Kazakistan'dan Çanakkale'ye gelen 10 polise, Türk meslektaşları dalış eğitimi verdi.



TİKA'dan alınan bilgiye göre, dost ve kardeş ülkelerin emniyet teşkilatı mensuplarına yönelik yürütülen Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi kapsamında iki ülke teşkilatlarının sahip oldukları tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve iki ülke polis teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve uygulamalı eğitimler yapılıyor.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi kapsamında 2015'te, 10'dan fazla ülkede polislere eğitim verdi. TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim projeleri kapsamında aralarında Kazakistan, Özbekistan, Bosna-Hersek, Filistin, Karadağ, Makedonya ve Fildişi Sahili de dahil 10'un üzerinde ülkedeki çok sayıda polise eğitim desteği sağlandı. Kurum, bazı ülkelerin emniyet personeline teknik ekipman yardımı da yaptı.



Bu çerçevede, ilk eğitimlere 2007–2008 döneminde pilot ülke olarak seçilen Arnavutluk ve Kırgızistan'ın polis gücüne eğitim verilmesiyle başlandı.



Çalışma, 2008- 2009 döneminde Kazakistan, Türkmenistan, Moğolistan ve Filistin, 2010'da Bosna-Hersek, 2011'de Azerbaycan ve Özbekistan, 2012'de Makedonya ve Tunus, 2013'te Karadağ, Maldivler, Güney Sudan ve Libya, 2014'te Moldova ve 2016'da da Romanya dahil edilerek genişletildi. Söz konusu ülkelere belirli dönemlerde düzenli eğitimler verilerek devam ediyor.



Polislik uygulamalarındaki uluslararası standartların yaygınlaştırılması, bölgesel güvenlik sorunlarına koordineli ve eşgüdüm halinde mücadele anlayışının geliştirilmesi, Türkiye'nin güvenlik iş birliği içerisinde olduğu ülkelerdeki üst düzey polis yöneticilerinin ve uzmanlık gerektiren birimlerde Türk polislerince verilen eğitimlerle polislik alanında yaşanan gelişmeler paylaşılarak karşı ülkenin polis teşkilatında modernleşmenin hızlandırılması amaçlanıyor.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi"yle dost ve kardeş ülkelerden 143 emniyet mensubuna eğitim verildi.



Bu kapsamda, 2016'da 425 olmak üzere son 9 yılda Türkiye'de ve ilgili ülkelerde düzenlenen eğitim programlarına yaklaşık 7 bin polis katıldı.