Türkiye Diyanet Vakfından sınır ötesinde iftar

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'nin İdlib kentine bağlı Sarmada kasabasında, aralarında yetimlerin de bulunduğu ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye iftar verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun ile Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun da bulunduğu heyet, İdlib kentinin Sarmada kasabasında oluşturulan Türkiye Diyanet Vakfı Babulhava Suriye Koordinasyon Ofisi bahçesinde düzenlenen iftara katıldı.



Tutkun, burada yaptığı konuşmada, bin 500 kişilik iftar organizasyonu yaptıklarını ve Suriyelilerle aynı sofrayı paylaştıklarını kaydetti.







Ramazan boyunca 90 bin kişilik iftar planladıklarını ifade eden Tutkun, "Ramazan süresince Suriye'de 90 bin kişilik iftar planladık. Bunlar ramazanın ilk günüden itibaren başladı ve ramazan sonuna kadar devam edecek. Ayrıca hazır gıda paketleri ve yemek dağıtımları devam ediyor. Ramazan süresince devam edecek. Günlük 2 bin koli hazırlanıyor ve her gün farklı noktalara götürülerek belirlenen ailelere dağıtılıyor. Burada her gün bin 500 kişilik iftar yemeği veriliyor." dedi.



Dua edilerek açılan orucun ardından İdlib bölgesinde kamplarda kalan Suriyeli çocuklar çuval ve balon patlatma yarışı yaptı, tiyatro gösterisi sundu.







Bu arada Tutkun, iftar öncesi Sarmada bölgesindeki kampları ziyaret ederek hayırseverler tarafından kendilerine ulaştırılan içerisinde gıda ürünlerinin de bulunduğu yardım kolilerini dağıttı.







Suriyelilerle bir araya gelerek sıkıntılarını da dinleyen Tutkun, ellerinden geldiğince Suriyelilerin yanında ve onlara destekte olmaya çalıştıklarını söyledi.







