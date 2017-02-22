Türkiye daha mutlu

Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2015 yılında yüzde 56,6 iken 2016'da yüzde 61,3'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, 2015 yılında yüzde 56,6 olarak kayıtlara geçen mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, geçen yıl yüzde 61,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 11,4'ten yüzde 10,4'e düştü. Kadınlarda mutluluk oranı, 2015'te yüzde 60,2 iken 2016'da yüzde 64,5'e yükseldi. Erkeklerde bu oran, yüzde 52,9'dan yüzde 58,1'e çıktı.



Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, en yüksek mutluluk oranı yüzde 65,1 ile 18-24, en düşük mutluluk oranı ise yüzde 58,2 ile 35-44 yaş grubunda gerçekleşti.



Evlilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Geçen yıl evlilerin yüzde 64,7'si mutlu olduğunu belirtirken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 53,5 oldu.



OKUL BİTİRMEYENLER DAHA MUTLU



Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 70,2 olurken bunu sırasıyla yüzde 15,1 ile çocuklar, yüzde 4,7 ile eş, yüzde 3,6 ile anne/baba, yüzde 2,7 ile kendisi, yüzde 1,9 ile torunlar ve yüzde 1,7 ile diğer kişiler takip etti.



En çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade eden bireylerin oranı yüzde 72,1 olarak belirlendi. Bunu yüzde 14,6 ile sevgi, yüzde 7 ile başarı, yüzde 3,2 ile para, yüzde 2,3 ile iş ve yüzde 0,8 ile diğer değerler izledi.



Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 63,5 iken bunu sırasıyla yüzde 62,9 ile ilkokul, yüzde 61,4 ile ilköğretim veya ortaokul, yüzde 60,2 ile yükseköğretim, yüzde 57,8 ile lise ve dengi okul mezunları takip etti.



KAMU HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET ARTTI



Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, 2016 yılı sonuçlarına göre en yüksek artış 9,2 puan ile Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinde gerçekleşti. Geçen yıl en yüksek memnuniyet oranı yüzde 78,4 ile ulaştırma hizmetlerinde gerçekleşirken, bunu sırasıyla yüzde 75,7 ile asayiş, yüzde 75,4 ile sağlık, yüzde 67,9 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 65,1 ile eğitim ve yüzde 57,9 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.



Geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2015'te yüzde 74,4 iken 2016'da yüzde 76,8'e yükseldi. Kadınlarında bu oran ise yüzde 74'ten yüzde 76,7'ye, erkeklerde ise yüzde 74,7'den yüzde 77'ye çıktı.