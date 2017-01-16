Türkiye daha etkin bir yönetim modeline kavuşacak

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Anayasa değişikliğinde ilk turu firesiz tamamladık. Türkiye, inşallah daha etkin bir yönetim modeline kavuşacaktır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anayasa değişiklik teklifinin 1. tur oylamasının firesiz tamamlandığını, Türkiye’nin daha etkin bir yönetim modeline kavuşacağını belirtti.



Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 1. tur oylamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.



“KararMilletin” etiketini de kullanan Kurtulmuş, paylaşımında, “Anayasa değişikliğinde ilk turu firesiz tamamladık. Türkiye, inşallah daha etkin bir yönetim modeline kavuşacaktır.” ifadesine yer verdi.