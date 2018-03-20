“Türkiye Cumhuriyeti’ni Merhametli buluyorum”

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olayları ve üniversitelerdeki terör oluşumlarını İsmail Kılıçarslan ajanshaber.com'a değerlendirdi…

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesinde lokum dağıtmak için masa kuran öğrenciler, "İşgalin, katliamın lokumu olmaz", "Kürdistan faşizme mezar olacak" pankartı açan 20 kişilik YPG yanlısı öğrenciler tarafından engellendi. Bu olay ile birlikte Türkiye’de yeniden üniversitelerde terör yapılanması gündeme geldi…

Ajanshaber.com olarak bu konuyu Yenişafak yazarı İsmail Kılıçarslana sorduk;

Bu konuda devletin daha sert tedbirler alması gerektiğini vurgulayan Kılıçarslan; “Terör üniversitelerden dağa ilerleyerek yol alıyor. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde askeri operasyon sonucu elde ettiğiniz zafere sevinen öğrencilere dayak atamaz kimse. Ama Türkiye’de oluyor. “dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti’ni Merhametli buluyorum”

Türkiye’de vaktinde demokrasi yanlış bir şekilde konumlandırılmış diyen Kılıçarslan; ‘’Yani demokrasi demek arzu ettiğin her şeyi sınırsızca yapabileceğin bir aptallık rejimi olarak konumlandırılmış. Böyle olunca Boğaziçi’ndeki kendini bilmez vandal grup, insan dövebiliyor yaptıkları da yanına kar kalıyor. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti Devletini merhametli buluyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Bu olayların önüne nasıl geçilmesi gerektiğine de değinenen Kılıçarslan; ‘’ Olan durumdan çok daha sert, çok daha keskin düzenlemeler yapılmalı, sağlam tedbirler alınmalı. Bir ayrım yapmadan Türkiye’nin bilhassa iyi dediğimiz üniversitelerinde teröre geçit vermenin çok ağır sonuçları oldu dolayısıyla burada devletin yapması gereken, alması gereken çok ciddi tedbirler var. Devlet tedbir almazsa içinde bulunduğumuz sevimsiz olaylar gibi olayların yaşanmaya devam edeceğinin altını çizdi…

Bu konularda Devletin daha fazla yaptırım uygulaması gerektiğini söyleyen Kılıçarslan; Üniversiteler törer yuvası olmamalı.’’ dedi…

Muhabir: Enes EFE, Kübra GÜBÜL

Gündem 19 Mart 2018 17:21 Boğaziçi Üniversitesi'nde terör propagandasıBoğaziçi Üniversitesi'nde şehit olan askerlerimiz için lokum dağıtmak isteyen öğrencilere, terör seviciler engel oldu.

Kaynak: Ajanshaber