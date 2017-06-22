İspatlayamayan namuzsuzdur, alçaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu, senin bu adamının (CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in) yaptığı açıklamayı ispatlayamazsanız alçaksınız, namustan yoksunsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da çiftçilerle iftarda bir araya geldi.



'SIKIYSA PENSİLVANYA'DA DURMA, BURAYA GEL'



Erdoğan, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz yok. Kimse bize devlet içinde devlet yutturmacası yapmasın. Yok Paralel devletmiş, yok şu devletmiş, yok bu devletmiş. Sıkıysa Pensilvanya'da durma, buraya gel." ifadelerini kullandı.



'İSPATLAYAMAZSANIZ ALÇAKSINIZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu, senin bu adamının (CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in) yaptığı açıklamayı ispatlayamazsanız alçaksınız, namustan yoksunsunuz. Eğer, bizim böyle bir malımız, böyle bir varlığımız olmuş olsaydı, Türkiye'de bu hizmetleri kimse göremezdi. Bu ülkede bu hizmetler yapılmışsa, Ahi Köyü'ne kadar bu asfaltlar gelebiliyorsa, bunlar o yolsuzluklarla gelmedi, o yolsuzluklar yapılmadığı için geldi." dedi.