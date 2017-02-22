Türkiye Cibuti'de okul açacak

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Türkiye Maarif Vakfı ile bir ay içinde imzalanır hale getirilecek mutabakat zaptıyla Cibuti'de bir okulun temelinin atılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığında, Bakan İsmet Yılmaz ve Cibutili mevkidaşı Mustafa Muhammed Mahmud'un katılımıyla iki ülke arasında mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandı.



İmza töreninde konuşan Yılmaz, en zor dönemlerinde iki ülkenin de birbirinin yanında yer aldığını ifade etti.



Cibuti'nin Türkiye ile dayanışmasını son olarak 15 Temmuz günü gösterdiğine işaret eden Yılmaz, törenden önce ikili görüşme yaptığı Mahmud'un, "15 Temmuz'daki olayları televizyonda gördüğümde 'Işınlanma olsa da biz Cibuti halkı olarak Türk halkı ile beraber bu darbeye karşı koyanların arasında olsaydık.' dedim" ifadelerini kullandığını aktardı.



Bu sözleri için konuk bakana teşekkür eden Yılmaz, "Türkiye her zaman mazlum milletlere örnek olmaya devam etmektedir. Türkiye 15 Temmuz'dan çok daha güçlü bir durumdadır. Her alanda iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz." dedi.



İki ülke arasında geliştirilecek konular arasında eğitimin de bulunduğunun altını çizen Yılmaz, "Sayın Bakan, Türkiye Maarif Vakfının da Cibuti'de okulların açılmasının iyi olacağını, 30 bin metrekarelik bir yerin halihazırda tahsis edildiğini, dolayısıyla gelecek eylül ayından itibaren okul açarak eğitim faaliyetine geçilirse bu anlamda somut adım atılmış olacağını ifade etti." bilgisini paylaştı.



Yılmaz, Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ile bir mutabakat zaptı hazırlanacağını ve bunun bir ay içinde imzalanır hale getirileceğini belirtti. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından Cibuti'de okulun temelinin atılacağını kaydeden Yılmaz, gelecek yıl eylül ayından itibaren de tahsis edilecek bir yerde eğitime başlanacağını ifade etti.



İki ülke arasında imzalanan mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği anlaşmasına ilişkin de bilgi veren Yılmaz, anlaşmanın eğiticilerin eğitimi, öğrencilerin staj ve eğitimleri ile öğrenci ve materyal değişimini içerdiğini anlattı.



Türkiye'nin Cibutili öğrencilere verdiği bursu artıracaklarını kaydeden Yılmaz, TİKA'nın da somut projeleri destekleyeceğini söyledi.



ANLAŞMA İLE SOMUT ADIMLAR ATILACAK



Cibuti Eğitim Bakanı Mustafa Muhammed Mahmud ise iki ülkenin eskiye dayanan sıkı bağları olduğunu belirtti. Cibuti Cumhurbaşkanı'nın selamlarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına iletmek istediğini dile getiren Mahmud, iki ülke arasında eğitim alanında imzalanan anlaşmanın ardından bu alanda somut adımların atılacağını kaydetti.



Bu adımlardan ilkinin, bir Türk okulunun Cibuti'de inşa edilmesi ve açılması olduğunu bildiren Bakan Mahmud, özellikle mesleki eğitimin ve üniversite öğrencilerinin eğitim almasının büyük önem taşıdığını vurguladı.



Türkiye'de öğrenim gören burslu öğrencilerin sayısının da artacağını dile getiren Mahmud, ayrıca öğretmenlerin Cibuti'de eğitilmesinin de gündemde olduğunu ifade etti.



Mahmud, iki ülke arasında eğitim alanında iş birliğine ilişkin teknik bir komisyonun kurulacağını ve bu şekilde çalışmaların hızlanacağını belirtti.